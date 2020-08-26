【PS4 足球小將】近期沒有什麼大作遊戲，剛推出的《隊長小翼新秀崛起》在集體回憶加成之下成為較注目的作品。而雖然是動漫改篇亦非太正宗的足球遊戲，但本作亦有一定難度，以下為遊戲搶波方式解說。

雖然遊戲設有教學，但是教學模式的設計實在麻麻，很多時玩完也是一頭霧水，尤其是系統只說了按鍵，卻未有好好演示如何有效搶波及進攻，以下為大家整理遊戲的搶波及進攻防守系統，基本上是「包剪揼」玩法每個動作都會嬴或輸給特定動作，掌握後就可輕易戰勝電腦。

遊戲基本操作方法請見：PS4 足球小將（隊長小翼）新秀崛起攻略｜基本操作、系統解說

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同場加映：Microsoft Flight Simulator香港風光👇👇👇

玩家在Microsoft Flight Simulator中，可以飛去地球任何一個角落，香港當然也不例外。作為世界都市，香港的高密度樓宇建築，以及維港兩岸風光亦是世界聞名。

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