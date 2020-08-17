今時今日打機有PS4、Switch、手遊Game等多種不同選擇；但換了十多二十年前，遊戲主機、科技和網路都未如現今普及，很多人當年都是玩網上的Flash Game。

隨著科技進步Flash已經逐漸被淘汰，連Adobe官方都已宣布Flash將於今年12月31日起停止更新，但也可能是因為一個時代將要終結時才更引起人的回憶和討論，最近一兩年有好些開發者（可能是抱著Flash最後一作的心態）重新開始製作Flash Game，而最近就有其中一隻經典Flash遊戲《人生Owata大冒險》（日文原名《人生ｵﾜﾀ＼(^o^)／の大冒険》）竟然公布了續作！

即睇人生Owata大冒險有幾經典同有咩回憶：

+ 13 + 12 + 11

而遊戲的原作者キング表示因為Flash即將完結，便為人生Owata大冒險製作了續作，是為自己「最初也是最後的令和Flash遊戲」；原作者的推特貼文亦已獲過萬轉發。

續集同樣也是以文字砌成的畫面開始，但隨著關卡進展也會和前作一樣出現其他版圖，但為免劇透就不討論太多，將各種「初見殺」的驚喜留給大家吧。

講開Flash Game，除了上面提到的《人生Owata大冒險》，以下12款小遊戲，80、90後無玩過都一定聽過！👇👇👇

+ 9 + 8 + 7

《人生Owata大冒險》兩集都是完全免費，只要用支援Flash的瀏覽器打開頁面即可遊玩。

《人生Owata大冒險》網址

《人生Owata大冒險2》網址

👇👇👇同場加映：回味Street Fighter街頭霸王（快打旋風）昔日秘話👇👇👇

+ 2

其餘秘話：《街頭霸王》30年品牌經理小野義德離開CAPCOM 數街霸10個小秘聞