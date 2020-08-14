美國蘋果（Apple）及Google日前宣布將《Fortnite》從平台下架，此舉引來遊戲開發商Epic Games不滿，並入稟控告蘋果，弄得滿城風雨。其實Epic Games Store成立兩年來，其營運手法一直都受爭議，外界更指它是最囂張的平台，本文就整合了5件爭議事，與大家分享Epic到底有多「厲害」。

Epic Games於《Fortnite》早前的更新版本中，容許玩家繞過蘋果及Google的內置支付系統購買課金道具，後者立即發表聲明指Epic違反應用程式商店規則，而把遊戲下架。

怎料Epic反控蘋果違反美國反壟斷法，更指蘋果將《Fortnite》下架反映了該公司有巨大權力採取極不合理、不合法的限制，阻礙市場競爭，Epic指已尋求禁制令，阻止蘋果的反競爭行為，事件引起全城關注。

《Fortnite》（要塞英雄）是目前炙手可熱的遊戲，這次下架事件不止Epic Games，背後更涉及蘋果（Apple）、Google、騰訊幾間公司的角力。

其實，Epic自2018年成立以來作風一直也很出位，以下就為大家數數5件爭議事件。

點圖看Epic Games Store 5件爭議事件👇👇👇👇

Epic向來作風也是很出位態度硬強，但對玩家來說多一個平台選擇絕對是好事。

+ 6 + 5 + 4

同場加映：香港Switch eShop夏日大減價好GAME推介

日本Nintendo eShop早前進行Summer Sale趁機速銷遊戲，沒想到一向很少做減價的香港eShop也照跟推出「夏日精選優惠」。《香港01》科技玩物記者，於香港及日本eShop，揀選了20隻抵買遊戲推介。

👇👇👇香港eShop Switch特價遊戲介紹（點圖放大）👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

還有更多日本及美國網店抵玩遊戲推薦請看全文：香港Switch eShop夏日大減價 風花雪月$299入手20隻抵買遊戲推介