《鬼滅之刃》我妻善逸16歲生日　忠粉網上示愛過千精品屋企起祭壇

《鬼滅之刃》人氣角色我妻善逸9月3日生日，網民發起 #我妻善逸生誕祭2020 活動，以cosplay圖、繪畫、展示收藏品等不同形式，齊齊炒熱twitter trends！當中有位「ももたん@tsutomu_0822」以我妻的精品砌了一坐非常壯觀的「神壇」！

官方公開我妻善逸的生日紀念圖。

😍忠粉twitter展示對善逸的愛！😍

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😱忠粉以上千計我妻精品．自組善逸君生誕祭壇😱

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各祭壇無論大細都一樣有愛，精品價值並只是次要，更重要是裝飾祭壇的心機和時間，絕對是真正忠粉！👍 令人拍爛手掌！👏

同場加映：《鬼滅》炎柱9萬円figure實物樣衰如邪神Saber

《鬼滅之刃 無限列車篇》上映在即，有網民購買炎柱煉獄杏壽郎貴價GK figure擺設，開箱卻是驚嚇邪神像！即睇發生什麼事！

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同場加映：日本網民最想邊個演我妻未來老婆禰豆子？

《鬼滅之刃》漫畫連載完結人氣卻未見絲毫減少，禰豆子一角攻入眾人心是一大原因。日本Futabanet進行了問卷調查，到底在《鬼滅》讀者眼中，哪位日本當紅女星最適合飾演禰豆子呢？

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