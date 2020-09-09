【PS5 / Xbox Series S】次世代遊戲主機將於今年末推出，機迷們都在期待Xbox和PS5會隨時公開更多消息；而剛剛Xbox就首先「出招」，公開了Xbox Series S的定價。

次世代Xbox將會推出標準版Xbox Series X和廉價版Xbox Series S，率先公開售價的則是Xbox Series S。而這部廉價版的定價也實在是低得驚人：僅售299美元（折合約港幣2400港元）！比許多中價智能手機還要便宜。

👀 Let’s make it official!



Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).



Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

雖然Xbox在香港的市場佔有率一直偏低，但今次的Xbox Series S說不定能引起一場變革，將此情況扭轉過來！事實上Xbox一直都是部不錯的主機，有這些理由令你購買這部新主機：

👇👇👇即睇5大必買Xbox Series S理由👇👇👇

雖然有咁多理由買新Xbox，不過與此同時Xbox Series S的造型自公開以來就成為惡攪對像，按圖放大即睇網民創意：

👇👇👇即睇網民惡攪Xbox Series S👇👇👇

同場加映：日本13萬人票選動漫金曲100強

日本朝日電視台早前播出特備節目「動漫歌曲總選舉」（アニソン総選挙），總共有超過13萬人投票，選出100首日本動漫金曲，其中當然少不了各首膾炙人口、即使在香港亦是人氣高企的歌曲。以下為首20名：

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完整內容請見全文：日本13萬人票選動漫金曲100強 多首經典沒上榜？附編輯私心推薦