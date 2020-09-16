《原神》手機版水準不如預期？話題之作起爭議 網民數7宗罪

【原神】由內地開發的跨平台開放世界手機遊戲《原神》因為各種原因及官方大力催谷宣傳下成為最近較多人注目的作品，不過，遊戲稍早時份在內地正式推出，令人大跌眼鏡，更在一時間淪為網民嘲笑的對象，以下是網民狠批的7宗罪。

《原神》是由內地遊戲工作室米哈悠開發的跨平台手機開放世界遊戲；由於米哈悠旗下另一款3D動作手遊《崩壞3rd》在內地人氣相當高，加上官方事前大力宣傳《原神》，而同時最近的檔期又不多大作推出，再加上遊戲本身在公開以來，就因為和《薩爾達傳說 荒野之息》相似度高而遭受評擊，種種原因加起來下令《原神》在推出之際，受相當多的關注。

然而在遊戲在公測上架後卻是「不似預期」，很多地方都令人大失所望，以下整理網民數出《原神》差勁的地方：

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同場加映：日本13萬人票選動漫金曲100強

日本朝日電視台早前播出特備節目「動漫歌曲總選舉」（アニソン総選挙），總共有超過13萬人投票，選出100首日本動漫金曲，其中當然少不了各首膾炙人口、即使在香港亦是人氣高企的歌曲。以下為首20名：

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