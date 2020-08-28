MHW ICEBORNE最後開發者日記 黑龍堂堂現身 仲有歷戰王冰咒龍

【MHW ICEBORNE 魔物獵人世界 PS4 / PC】不經不覺MHW的大型資料片《ICEBORNE》已推出近一年，官方在這一年來亦持續為玩家提供免費更新，而在剛播出的開發者日記中官方發表了最後一次免費大型更新，大家都非常期待的超人氣魔物「黑龍」終於在MHW中登場！

相信有玩開Monster Hunter的玩家都對黑龍十分熟悉，這隻可說是站立在生態系頂點魔物會有一段專用劇情，獵人們將會前往「虛黑城」和黑龍正面決戰。藤岡表示今次黑龍會是相當高難度，覺得之前冰牙龍以至煌黑龍都太容易的話，就好好期待黑龍吧！

按圖放大黑龍相關情報👇👇👇

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黑龍將會於10月1日免費更新推出，獵人們準備好空出時間吧！

除了黑龍之外亦有其他新內容一同推出，最值得留意是終於有歷戰王冰咒龍（終於可以再玩寒氣鍊成了！），另外也有新的護石強化等等（按圖放大詳細）。

下次免費更新內容詳情👇👇👇

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最後是指定動作季節活動星辰祭，今次是萬聖節主題。

季節活動相關👇👇👇

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完整發開者日記影片👇👇👇

同場加映：12款80、90後無玩過都一定聽過小遊戲👇👇👇

今時今日打機有PS4、Switch、手遊Game等多種不同選擇；但換了十多二十年前，遊戲主機、科技和網路都未如現今普及，很多人當年都是玩網上的Flash Game！即睇當年經典網上小遊戲👇👇👇

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