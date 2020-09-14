【動物之森／集合啦！動物森友會超強二創還原幪面超人／假面騎士服飾】Nintendo Switch《動森》熱潮持續，遊戲自由度高，玩家分享大量原創設計素材，也就變成一個二次創作勝地。來自世界各地的幪面超人擁躉也提供了大量DIY服裝，還原昭和、平成和令和歷代超人的皮套，係Fans就不妨下載來玩玩！

日本雜誌《關西Walker》一位編輯「あゆ」（Twitter@deme51）日前分享了她以昭和與少量平成幪面超人（如電王 Den-O和W）為主題的《動森》DIY創作服飾。以下這些以圓帽和連身裙還原的超人皮套，你又認得出幾位？

👇👇👇動森玩家DIY昭和幪面超人圓帽和連身裙👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

資料來源：Walker Plus、Twitter@deme51

服飾真心精美。可惜的是她沒有在文章及其Twitter中分享Code，也就無從下載了。不過Twitter上有大量神人玩家分享幪面超人動森服飾和相關下載Code。像這位熱愛《幪面超人W》的「玄須 慶」（Twitter@Kcr0ssS）的創作以新舊平成世代為主，就連《W》劇集中兩位主角合體變身的過程都還原埋，彷彿聽到台詞「來細數你的罪惡吧」，非常有愛。最重要是作者大方分享了服飾Code！有拉打皮套亦有變身者們的私服：

👇👇👇動森玩家神還原幪面超人W變身連服飾Code👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

資料來源：Twitter@Kcr0ssS

《動森》玩家的確在遊戲內製作新平成的幪面超人居多，畢竟較現代。好像Ｗ、OOO、Fourze、Wizard、鎧武 Gaim、Drive、Ghost、Ex-aid、Build、時王 Zi-O等，其次就是令和首位拉打Zero-One了。以下幾位勁人的作品齊晒Code，唔下載都值得一睇：

👇👇👇動森玩家神還原新平成幪面超人+Zero-One服飾連Code👇👇👇

+ 40 + 40 + 40

資料來源：Twitter@moriatsu999、Twitter@Nnu61chiTnR6A06、Twitter@gaia767

講到對幪面超人Zero-One的超級有愛忠粉，必數動森玩家「たの」（Twitter@ta1110no），基本上將Zero-One所有主要形態、強化黑化都畫晒出來整成服飾，同一形態還不斷重畫力求盡善盡美，還要有齊Code，靚爆！

👇👇👇動森玩家超有愛神還原令和幪面超人Zero-One所有形態服飾連Code👇👇👇

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資料來源：Twitter@ta1110no

同場加映：《動森》50個秘密彩蛋最強合集

（香港01美術部製圖）

《動物森友會》看起來簡單，但遊戲的小細節多得令人難以置信，日本專門介紹《動森》彩蛋的 YouTube 頻道「Rewn TV」近日又更新了多個集合玩家之力發現的彩蛋，本篇將會整合分享 50 個玩家可能不知道的，看完之後玩《動森》應該會更投入。

👇👇👇50 個《動森》神秘彩蛋 你發現了幾多個？👇👇👇

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以上一半都無！想睇埋剩低彩蛋？即睇完整全文：《動物之森》50個秘密彩蛋合集！狐利果然有古惑 花火大會有驚喜