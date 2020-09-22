【PS5 首發遊戲】PS5推出在即，機迷們都十分關心PS5的首發作品（畢竟沒有遊戲玩的主機沒有意義啊）；將和PS5首發同步上市的動作打寶遊戲《GODFALL》是不少玩家關注對象。

最近外國媒體「Arekkz」專訪了遊戲開發團隊Counterplay Games，解說了遊戲的戰鬥機制及一些武器、裝甲的性能。暫時來看遊戲的玩法和戰鬥系統都十分穩健，接下來就是看實機效果如何，以及動作打寶玩法會否很快就玩厭了。

👇👇👇按圖放大PS5 GODFALL戰鬥系統詳細👇👇👇

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同場加映：PS5首發遊戲全27款一文睇清

PS5 PlayStation 5 將於11月12日起發售（香港區11月19日發售），《蜘蛛俠2》、《Demon’s Souls》、《Godfall》、《COD Black Ops Cold War》、《DMC5 SP》PlayStation 5 究竟有幾多款首發 跟機game 11月12日同步推出？即睇！

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詳細介紹請點擊：PS5首發遊戲全27款一文睇清 蜘蛛俠2／COD／Demon’s Souls水準高