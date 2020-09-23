【Switch做運動】雖然新冠肺炎疫情開始有緩和跡象，不過目前社交仍然要自肅，多了時間留在家之下令Ring Fit及其他運動遊戲需求大增，接下來就有另一款Switch運動遊戲《FiNC HOME FiT》推出。

《FiNC HOME FiT》由日本遊戲公司Pocket開發，預定於10月29日發售，日版售價不論實體版還是下載版均為5,500日元（不連日本消費稅）。和Ring Fit相比賣點是售價便宜（Ring Fit就算不是炒價都要六百多七百港元）之餘又不需專用控制器，兩個Joy-Con就可玩到，而且遊戲可經Nintendo eShop下載購入，足不出戶就可開始做運動。

另一賣點就是配音陣容強，有多位人氣聲優坐陣，動漫迷多了一個做運動的理由了。

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FiNC HOME FiT官方宣傳影片

FiNC HOME FiT官方傳宣影片2 - 佐倉綾音配音的教練

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