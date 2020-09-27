TGS 2020｜萊莎的鍊金工房2實機影片流出 畫面升級大腿更美味

【TGS 2020】由10月尾開始就會有大量遊戲推出，將於12月3日上市的萊莎的鍊金工房2是較為注目的日系遊戲，光榮就在TGS中公開了遊戲的實機影片以及特典情報。

系統基本上和前作一樣，但是畫面質素就提升了不少，單單是起始城鎮的街道就已經漂亮了很多；另外也增加了Quick Item必殺技等玩法。不過對「紳士」們來說，最注目的大概還是離前作3年後、更為成長成熟了一點的萊莎及一眾女角更曼妙的身段。另外是遊戲已確定將推出PS5版本，而已預購了PS4的玩家將可獲免費升級，不用擔心。

👇👇👇按圖放大萊莎2遊戲畫面👇👇👇

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特典內容及發賣前活動

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萊莎的鍊金工房２ ～失落傳說與秘密妖精～將於2020年12月3日推出。最近官方預告片：

Koei萊莎直播重溫：

同場加映：伊織萌神還原Cosplay鍊金術士萊莎超可愛 直播圖集合輯

在TGS 2020光榮的直播中請來了知名伊織萌來Cosplay主角萊莎作宣導，只能說由伊織萌來Cos萊莎實在是天作之合，完全是神還原，到直播後段更在直播中當眾脫衣！

👇👇👇按圖放大伊織萌神Cosplay萊莎👇👇👇

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詳細介紹請點擊：TGS 2020｜伊織萌神還原Cosplay鍊金術士萊莎超可愛 直播圖集合輯