《人中之龍》拍荷里活真人版！北野武、三上悠亞、李璨琛有冇份？

近年來荷里活改編日本經典遊戲 IP 成真人版電影的風潮再起，像是 SEGA 就與派拉蒙影業合作，在今年初推出了動畫藍色刺蝟與一代荷里活巨星占基利領銜主演的新作《超音鼠大電影》（Sonic the Hedgehog），不過你可能沒想到現在 SEGA 又賣出了旗下一大遊戲力作的電影改編版權，那就是大名鼎鼎的《人中之龍》（龍が如く）系列！

《人中之龍》是 SEGA 從 2005 年開創的高人氣遊戲系列，聚焦於相當在地化的日本黑道衝突，讓玩家體驗極道中人的各自的生存姿態。由於遊戲開發者特別去真實考察了東京街景，因此世界各國的許多《人中之龍》玩家可能雖然沒有到過日本，卻透過這款遊戲對於新宿的地形相當熟悉，成為《人中之龍》玩家津津樂道的一大賣點之一。

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不過現在荷里活權威媒體《Variety》獨家報導，確定 SEGA 將與 1212 Entertainment 和 Wild Sheep Content 兩大公司合作，一起拍攝出荷里活真人版《人中之龍》電影！本片將找來 Netflix 國際事務副總裁 Erik Barmack、Roberto Grande 和 Joshua Long 擔任製作，看來將會是投資不小的美國電影項目。

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1212 Entertainment 對於《人中之龍》荷里活真人版項目發出全新聲明：「《人中之龍》遊戲系列為我們提供了一個嶄新的世界，觀眾將可以在這樣一個獨特設定的環境下體驗真實且複雜又豐富的角色所帶來的精彩故事，尤其是桐生一馬的傳奇非常具有吸引力，不僅是武打動作或是喜劇元素，這些多重元素融合後再配上緊湊刺激的劇情，肯定會讓所有的觀眾都為之著迷。」由於木村拓哉（外傳《審判之眼：死神的遺言》）和北野武都曾經親自於《人中之龍》系列現身過，不知道荷里活真人版電影是否能直接找來這兩代日本巨星客串演出呢？

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