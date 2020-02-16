《人中之龍7》長文GAME評：RPG有情有義故事夠貼地！好玩到不得了

《人中之龍7 光與闇的去向》（以下稱《龍如7》）將系列過往的無接逢ACT轉換成RPG玩法，理論上是時光倒流倒行逆施，SEGA使出如此兵行險著的奇招，背後必定有其堅定而龐大的理由。本文跟大家一起由新玩法開始剖析，再細說遊戲中「最強夥伴感」的設定、「最反映低層」的民生向故事，以及「最緊貼主線」的迷你遊戲。

系列發展已達圓熟及瓶頸位

從結論說起，《龍如 7》轉換成RPG玩法，為系列注入了一道全新生命。事實上將本來的動作格鬥轉成指令輸入是一場非常大的冒險，這個論點要從家用遊戲發展的歷史說起。RPG早在80年代紅白機已有，指令輸入戰鬥系統出現的最大理由，是當年的開發技術及機能不足以製作成動作對戰。到了千禧年PlayStation、Saturn等光碟主機先後推出，有了足夠技術和容量，開發廠商終可製作像《GTA》一樣的龐大沙盒世界。從1999年《莎木》小試牛刀，到2005年SEGA推出被喻為「日本版《GTA》」的《龍如》，立即成為玩家心目中的神作，之後每一集都廣受玩家歡迎，無論口碑和銷量也成績斐然，全球銷量超過1000萬，隨著新作不斷推出，故事和系統等一切都發展圓熟。

相信沒人想到變成RPG的《人中之龍7》會咁好玩！

事實上《龍如》系列的動作戰鬥系統一直有進化，特別是在新引擎之後的《龍如 0》、《龍如 6》、《龍如 極》、《龍如 極2》等，加入「動作組合系統」、「玩偶系統」，也加入更刺激的槍戰等新元素，角色進攻、防衛反應進一步貼近真實，不過遊戲開始出現一個問題，就是戰鬥不管是街頭群門又或是一對一的Boss戰，出得多便開始變得枯燥乏味，只要擁有一兩招比較容易輸入的必殺技，基本上都所向披靡，有時只要掌握到基本技巧甚至乎可以一招用到尾，不用再在遊戲中學習更多極技增值。不得不承認《龍如》系列的動作戰鬥玩法進入了瓶頸。

國民RPG引進黑幫鬥爭

《龍如》系列發展到了瓶頸。因此SEGA在《龍如 6》完成桐生一馬的故事後，製作小組決定以全新角色全新故事全新版圖重新出發，而且在最核心的戰鬥系統上，提供一種「舊式新玩法」，就是日本國民心目中最皇道也是最深入民心的戰鬥指令輸入法。再明確一點說，《龍如 7》就是將國民RPG《勇者鬥惡龍》的元素，放進了《龍如》世界的黑社會鬥爭之中。

《龍如》系列的動作戰鬥玩法進入了瓶頸，因此SEGA在《龍如 6》完成桐生的故事後，製作小組決定以全新角色全新故事全新版圖重新出發。

「動態指令RPG」保持常鮮

如今《龍如 7》的指令輸入戰鬥系統讓玩家感受到的，不單是比過往《龍如》系列動作戰鬥更豐富多變，同時也比《勇者鬥惡龍》有更刺激的新元素，成為創新的「動態指令RPG」。所謂「動態指令RPG」，就是在輸入指令後玩家依然要利用近似《Biohazard 4》的QTE、以及如《Street Fighter 3》的Blocking系统作進攻及緊急迴，這兩大元素豐富了每次戰鬥所需要關顧部份，當你進攻時要不斷連按正方按鈕又或看準時機按下三角按鈕，在防守時也透過對方出手攻擊判定迴避時間，令你在輸入指令後還要聚精會神觀察戰鬥發展。基於「一滴血和一滴MP也不想蝕」的心態，即使玩到後期對付嘍囉，我依然很注意每次的QTE和Blocking是否能夠成功輸入，這正是戰鬥系統令遊玩過程保持常鮮的明證。

羈絆角色有血有肉

《龍如 7》以RPG來進行故事還有一個很重要的功能，也是今集遊戲希望帶出的一個重要元素，就是「夥伴」意識。故事從來是《龍如》系列的重中之重，今作的優點是終於可以擺脫已經說了十多年的舊故仔，重新建立一個新角色以及圍繞他身邊的「夥伴」。與桐生不同，春日一番是社會上的最低層，經歷冤獄與誣蔑，被打低被看不起，百折不撓再爬起，真正小強般打不死；性格上，相比桐生的有型冷酷，春日具有平易近人的陽光氣息，強大的親和力令他身邊出現的不同男女好友，漸漸成為生死之交，玩家也在看著這些羈絆的劇情中，不知不覺接受並愛上這些新角色：難波、足立、紗榮子（成為了我最喜愛《龍如》女角）、韓俊基、趙天佑以至繪梨，能夠撰寫出如此有血有肉的一眾角色，編劇居功至偉。

將「愚忠」變感人落淚

更重要的是，春日的陽光氣息伴隨著傻頭傻腦一鼓衝勁，而他的傻勁與擇善固執得近乎愚忠的忠誠是連為一體的。如何將「愚忠」變成感人落淚的情節，成為了SEGA編劇另一重大考驗。在《龍如 7》中，玩家可以真切感受到同伴間的羈絆，其中除了因為主線故事編排優秀、讓我們真切感受到人物從認識到締結的經過，應記一功的還有就上述提過RPG戰鬥系統。在每一場戰鬥中，玩家要透過操縱每個角色不同特性來打倒敵人，有時是技能加乘、有時是回復、有時是合體技，就在不斷進行戰鬥的過程中，玩家漸漸對這七位角色互相建立非常深厚的「夥伴」關係。這正是日式RPG所產生獨有吸引力，一種同伴之間互相發揮互相幫助的魅力。除此以外，在求生者酒吧中的支線也加深了每個角色的過去，他們與春日出生入死之情，豐富了角色同時也豐富了故事完整性，玩家也更能代入其中。如果想完整感受《龍如 7》故事的精采魅力，請務必完成「求生者酒吧」的角色支線遊戲。

荒川真澄的黑道父子情

除了春日與他六位夥伴的羈絆有如《ONE PIECE》路飛與他的夥伴一樣感人至深，遊戲故事發展到後期，春日與他老爹的黑道父子情、甚至是跟桐生等前代角色的命運交錯，同樣引人入勝，其中春日跟老爹荒川真澄重逢一段最為感人，二人重遇時而熱血沸騰時而揪心，最後一幕甚至令人黯然神傷、感觸落淚，掀起故事的最高沸點。這裡為免劇透擱下不表。

+ 5 + 4 + 3

反映社會低層民生

故事除了建構春日對昔日恩人的信守、描寫他跟同伴不離不棄共患難的情義外，也添加了一個非常重要的元素，就是反映社會民生議題。從春日本來就是棄嬰開始，已經暗示日本社會一連串社會問題：濫交及棄嬰指出低下階層不受醫療及社會福利保障，就連春日成長的泡泡浴場所，也因泡沫經濟爆破令「出身地」被淘汰消失，政府當然也對這種下三濫事業不作支援；之後春日輾轉流落橫濱，成為流落街頭的街友，跟難波住在政府不允許的露天棄置場所、拾荒成為了賴以生計的迷你遊戲；及後前往昔日盛極一時如今卻凋零的酒館街，遇上老闆娘借出暫住樓房，酒館揭露偷電問題的嚴重，樓房亦因地契問題成為半收容非法移民半經營色情事業的建築……

之後再引申到日本早年因引入大量非法移民作廉價勞工，而產生了無王管的中國人聚居地「橫濱流氓」及韓國封閉式社區「寇汨殊」（部份角色如韓俊基由《龍如 6》承襲過來，為玩家增加懸念；首領紫髮善熙真的很正點，特別是講韓文時！），當中牽涉很多如非法居留、非法勞工、從事色情場所、印假鈔等犯罪問題，而這些三不管地區龍蛇混雜閒人一律免進。上述種種，都是不受社會福利保障的低層所衍生的問題，當中很多更是人在江湖身不由己。

大力討伐拿光環的人

但這些都並不是《龍如 7》故事中最希望大力討伐的問題，故事中只揭示社會擁有如此灰色地帶；而真正大力討伐的，是一群嚷著要處理這些問題、實質卻只顧自身利益、以權謀私的一群NGO及「政棍」。遊戲以荒川真斗的私心為導火線，帶出一條從地下黑道如何利用金錢及權力攀上地面從政的血路。真斗成為史上最年輕都知事當選者，而他所成立的非牟利組織「淨日協會」，正正就是「打著紅旗反紅旗」的佼佼者，其中一位貌似我們前特首的核心成員久米颯太，經常帶著正義光環到處欺凌本來已經不受社會保護的一群，其所作所為更是令人髮指。

「淨日協會」揭社會偽善

這裡引述其中一段由春日脅逼真斗部下小笠原爆出「淨日協會」如何形成及運作的一番話，這揭露了政治鬥爭下社會上流的醜陋與偽善，寫得非常精妙：「日本的民主主義下，只有更受歡迎的人才能贏過受歡迎的人，就算旁人有任何意見，聽起來也只會像嫉妒，人氣無法靠金錢或檯面下的力量取得……」、「斷絕腐敗、實現平等的社會，任誰都不會對著拼命高喊那種幼稚話語的人批判，聽起來確實很棒，反而會獲得世人稱讚，不管高喊的是誰都一樣……」、「那種人開始集中到我們旗下，組織日益壯大……」、「只要追究灰色地帶，當地腐敗的掌權者大多牽涉其中，像這種政治家與官員，粗心大意的不少，同時對於金錢與地下社會的權力比較無法抗拒，所以吸收這種人，再查出弱點並不難，這手法雖然簡單，卻能獲得很多只要一見光就會瞬間毀滅的地下情報，我們隨時能利用那些情報隨意操控他們。」將這段說話放諸全世界政壇及社會運作，饒富意味。

如何社會共融？怎樣Connect？

《龍如 7》向玩家帶出的議題，並非揭露社會低下階層的陰暗面，而是向大家提供一個「取締灰色地帶」的深入思考空間：當有團體組織大力討伐、掃蕩生活在灰色地帶的社會低層時，他們就是否代表著絕對的正義？我們關心社會低層，第一步理應不是趕盡殺絕，而是要具備同理心地想一想為何他們要生活在灰色地帶，然後才想辦法幫助他們，讓社會各階層都取得一個平衡的共存空間。從政者經常掛在口邊的「社會共融」、「資源共享」、「We Connect」，從來都不應成為說了算的口號。

+ 6 + 5 + 4

「會社經營」複雜又耐玩

迷你遊戲一直都是《龍如》最大特色之一，有時甚至「妹仔大過主人婆」，大家期待玩「遊戲中的遊戲」，甚至比完成主線遊戲的欲望更高，像早前《極》系列的經營夜總會又或地盤卡牌攻防戰等，都是非常出色的迷你遊戲。到了今次《龍如 7》同樣沒有讓人失望，其中「會社經營」迷你遊戲更是非常出色，其複雜度與耐玩性可算是系列中首屈一指，如果在沒有看攻略的情況下，單是要上手認識各種經營運作就要花費一段時間，到股東大會決戰，如何利用適合的相剋卡牌出戰、出戰時要如何掌握時間、在甚麼情況下按兵不動、甚麼情況下使出春日的必殺技救命等，相信不花半天揣摩的話是不能夠駕馭的。

Sub Story「泡菜」超爆笑

除了經營遊戲以外，今集很多迷你遊戲也製作出色，「飛龍賽車」質素幾可媲美任天堂《Mario Kart》，加上如今現實的「MariCar」被禁，大家想玩K-Car也只好玩「飛龍賽車」懷緬；賭博的花款也大大增加，我花了很多時間在研究如何玩「花札」；另外令人非常沉醉的還有尋找貓貓，每次行過街聽到貓叫總令我等貓奴停下腳步，誓要尋找到貓貓身影方休；河童也就更加難找了，找到後令人又興奮又失笑。另外，各個街上遇上的Sub Story也保持超爆笑高水準，其中最喜歡泡菜那一個故事「阿婆走得快，一定有古怪」無厘頭瘋狂程度爆燈。唯一比較失望是扮成《POKEMON》翻版大木博士捉黑道小混混的「スジモン」遊戲，但收集過程原來都只不過是打交，無得用精靈球也無得對戰，相信跟版權問題有關，也因此相比其他高質迷你遊戲確實有點失色。

主線與迷你遊戲不可分割

另外，今次《龍如 7》迷你遊戲要比過往系列成功的是，以前迷你遊戲基本上都是獨立成章，跟主線沒有太大牽連，而今次基本上你要完成主線故事的話，某些迷你遊戲基本上是必玩的，而這又跟RPG戰鬥模式有一定關係。以「會社經營」為例，玩家在第六章完結後，難波會離隊，如果你不玩「會社經營」並取得經營第一名的話，你便不可能招攬鎌瀧繪梨，若只以三人戰鬥的話將面對很惡劣處境，更甚的是如果你不取得經營會社第一名，你將不夠金錢擴充製作武器防具的浪漫製造所，如此一來到了第七章往後的Boss戰，你根本不夠攻防力對戰；再舉一例，遊戲中的「大海原學校」考試可以讓玩家增加春日「熱情、精神、朝氣、善良、知識、時尚」六個範圍的綜合能力，如果你不考畢所有題目合格的話，將影響春日必殺技的能力（熱情可增加隊友攻擊力）之餘，不夠等級10的話更不可以把妹，遊戲中的六個可追女角絕對一個都不能少，對我來說簡直是遊戲重點，因此遊玩時我除了比DSE更努力考畢所有測試，之後一直想盡辦法將六大能力升到等級10……總結而言，今次的迷你遊戲跟主線以至副線都環環緊扣，密不可分，令玩家更能投入主線、支線以及迷你遊戲之中，三大元素缺一不可，成就出比以往更好玩的《龍如》。

+ 5 + 4 + 3

後記：新世代玩家接受嗎？

《龍如7》未必是開發資金最高，也沒有超多明星AV助陣，宣傳也不如以往龐大，但卻是極花心思在細節、努力求創新的作品，成為我在眾多系列中遊玩時間最長、看劇情看得最投入的《龍如》。同時我也在想，這種非常Old school的指令輸入戰鬥舊式日系RPG玩法，對於現今追求剎那快感「個個手遊人人食雞」的新世代玩家來說，未知又是否能夠細味當中樂趣？