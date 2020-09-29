【原神 首抽 攻略】跨平台開放世界手機遊戲《原神》已經正式開始公測，作為為數不多的跨平台手遊，原神和其他手遊有不少相異之處和需要留意的細節，以下為新手需知攻略。

關於平台選擇

原神目前有PC、手機（Android / iOS）及PS4版，之後預定會登陸Switch。其中PC和手機版可以共用進度，即玩家可以在PC和手機上登入同一個帳號來遊玩（當然不能同時多開），而PS4版的進度則只可在PS4上遊玩（相信之後推出的Switch版亦是相同）；課金方面則是所有平台都有各自的課金通道。

如果以方便計，應該是PC+手機版較為便利；不過值得一提是原神公測上線後，傳出其PC版的反作弊程式是惡意後門的問題。雖然官方已發表聲明表示，反作弊程式不會收集玩家資料，但中資遊戲的個人資料及私隱安全問題不是沒有前科，如果真的在意，就要自行考慮是否一定要玩，或者去相對帳戶保護較周全的iOS / PS4版遊玩了。

關於伺服器選擇

原時現時有美服（America）、歐服（Europe）、亞服（Asia）和港台澳服（HK、TW、MO）選擇，雖然遊戲可以跨平台連線，但是不同伺服器的玩家就無法連線遊玩。

👇👇👇按圖放大選擇伺服器方法👇👇👇

如果是和朋友一起入坑，那麼選哪個服都無所謂，在同一個服一起玩就好（當然因為PING問題，除非有特別原因否則不會選美/歐服）。如果是自己一個人玩，則比較建議選Asia亞服，因為PS4版沒有港台澳服，會按你的PSN帳戶地區自動分配去亞服、美服或歐服（相信將來Switch版亦會同樣形式處理），所以亞服的期望玩家人數會比港台澳服多。至於PING方面，亞服和港台澳服基本沒有分別。

關於登入方法

PC和手機版可使用米哈悠通行証、Facebook或Twitter登入，而PS4版則只可用經PSN綁定登入。比較建議使用米哈悠通行証，因為只需要輸入ID和密碼即可快速注冊，連電郵都不用，到想認真長玩之後要確保帳戶安全，再去官網登入綁定電郵/Facebook等較好（如果擔心私隱問題可以用分身電郵來綁定）。

關於首抽

首抽大概是手機遊戲最重要的一環，關於原神的首抽已有另文攻略，有需要的玩家可以查看。

《原神》攻略｜新帳號拿取35抽方法公開 五星角色推薦輕鬆開局

關於元素（屬性）系統

大概是原神中最有趣的系統，原神中有火、水、風、雷、冰、岩、草7個元素（屬性），每個角色和敵人都會有各自的屬性。使出一個元素後再使用另一個元素就可達成連攜效果（元素反應，有點像Anthem的combo系統），而且這些連攜可以多次觸發，例如使用火可點燃草，然後再用風來擴散火等等。建議剛開始時不用強記每一個組合（反正也不一定有齊各屬性角色），只要記著有這個系統便可，到玩熟了之後自然就會記得如何組合技能。

按圖放大各種元素反應連攜👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

關於新手要做的事

盡快提升冒險等級即可，因為很多功能以及主線本身也需要冒險等級來解鎖。開地圖開寶箱跑任務打地脈之花打秘境收集風之瞳等都可提升冒險等級，但是沒有需要課體力（樹脂）來刷經驗，因為又貴效率又不好。反正原神暫時沒有古戰場之類的玩家對抗玩法，沒有需要太在意進度，按自己步調玩、體力（原粹樹脂）不要溢出便可。當然如果你不介意每天花個十多二十元買一兩次體力，那也是沒有問題。

關於課金

記者並不太建議在原神投資太多金錢，主要是轉蛋系統實在太坑了，幾乎可以和惡名昭著的FGO相媲美：原神抽蛋的5星出現率只有0.6%，而且視乎蛋池還不一定是角色，有可能出現武器。

若以180抽保底計算，抽一個五星角色要三千多港元；但是本作還有所謂「界限突破」，一個角色抽到後還需要再多抽6個才能「滿突」，實在是非常貴。建議課不課金都好，玩時盡量保持「佛系」心境，抽不抽得到隨緣不要大灑金錢去追（當然你說你錢多得沒地方花就無所謂了）。

如果有心長玩，建議課個月卡，每天儲石頭，在想要的角色就UP時就可全力狙擊（最差都可保底）。

如果是無課/微課玩家，建議將石頭全部儲起來，等目標角色有UP時才全力狙擊。武器方面沒有餘力就不用抽了，裝備可以在遊戲中農4星使用，但角色抽不到就是抽不到，絕大部份情況下都是角色大大優先於裝備。

按圖放大遊戲目前蛋池介紹說明👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

同場加映：伊織萌神還原Cosplay鍊金術士萊莎超可愛 直播圖集合輯

在TGS 2020光榮的直播中請來了知名伊織萌來Cosplay主角萊莎作宣導，只能說由伊織萌來Cos萊莎實在是天作之合，完全是神還原，到直播後段更在直播中當眾脫衣！

👇👇👇按圖放大伊織萌神Cosplay萊莎👇👇👇

+ 19 + 19 + 19

詳細介紹請點擊：TGS 2020｜伊織萌神還原Cosplay鍊金術士萊莎超可愛 直播圖集合輯