【PS5巨型實機照片曝光】PlayStation 5橫空出世，上星期五開訂不久價格已炒到飛天，全人類渴求不在話下。不過PS5真樣究竟係點仍然係個謎。3D渲染圖已經睇到厭，外界對於其實物尺寸大小非常好奇想要一窺廬山真面目。日前台灣國家通訊委員會（NCC）就發布了大量PS5實機照，記者睇完其超巨型的「體態」後，都不禁懷疑人手能否捧得起一部、搬返屋企又有無足夠地方擺放呢？看來要入手的話，家中便要預留不少空間了。

Sony即將推出的次世代家用遊戲主機PS5，其真面目已出現在台灣電訊、通訊及廣播業務規管機構「國家通訊委員會」（NCC）的一份器材審驗文件。當中提供了新主機的首批特寫照片。NCC發布這多張圖像，顯示了一部平放的標準PS5（即Blu-ray光碟版）、附屬的線材、以及將主機保持直擺或平放的可移動底座等配件，還輔以曲尺來量度它們的尺寸。

👇👇👇PS5標準版主機多方位多角度+底座+手制實體照大圖（點按即睇）👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

根據官方公布資料，PS5標準版機身尺寸（平放之下）為390mm 寬 x 104mm 高 x 260mm 深；數位版則為390mm 寬 x 92mm 高 x 260mm 深。其實睇數字就知道新主機絕對唔細，但見到實物頓感頗是龐然巨物。主因是機身又長又高，加上機殼外翻的「反領」設計使它體積更大。

PS5是人類有史以來最巨型的家用遊戲主機，比Xbox、Xbox One和Xbox Series X、甚至60GB的PS3更「大份」。日媒GIGAZINE特別製作了PS5跟各部主機的高度和厚度比例圖，足以看得出PS5的高度何其突出：

👇👇👇PS5標準版及數位版主機 vs. Xbox、Xbox One、Xbox Series X／Ｓ及PS3 60GB大小比例圖（點按即睇）👇👇👇

資料來源：NCC、GIGAZINE、The Verge

上述GIGAZINE的比例圖以不同顏色標示各主機，製作較為簡約。Twitter帳戶「澤田圭(ｷｬﾗｸﾀｰﾃﾞｻﾞｲﾅｰ)」（@keisawada）就製作了一系列的3D客廳比例圖，清晰顯示PS5標準版跟PS4、30吋電視機、Nintendo Switch、Xbox Series X／S的大小比較起來如何。

圖中可見，把390mm高的PS5放在客廳電視櫃上，高度幾乎及得上30吋電視機。PS5平放的話，電視櫃要超長才放得落其他主機。

👇👇👇PS5標準版直橫擺 vs. 30吋電視機、PS4、Nintendo Switch、Xbox Series X比例圖👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

參考澤田圭網民製作的立體比例圖，大約可以預先構想未來入手PS5後應如何擺放咁大部機，一個家居客廳的佈局大致可以敲度出來。以下作者再把PS5標準版跟不同尺寸電視機及各大主機並列，比例就此一目了然：

👇👇👇PS5標準版直橫擺 vs. 30/42/50吋電視機、PS4、Nintendo Switch、Xbox Series X／Ｓ比例圖👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

資料來源：Twitter@keisawada

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