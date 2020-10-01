鬼滅之刃｜日本6歲弟弟Cos迷你版炭治郎　媽媽神P還原水呼吸場景

《鬼滅之刃》漫畫連載雖早已完結，人氣未見減少。角色固然寫得有魅力，電視動畫製作精美也居功至偉，睇怕劇場版《無限列車》上映之後都會長紅嗰隻。網上Cosplay的人數以億計，但有位好特別只得5、6歲，扮起炭治郎、伊之助和善逸等主角，入戲程度可不輸得過一眾大人。

《鬼滅之刃》的炭治郎、伊之助和善逸迷你Q版會係點樣？IG帳戶「shigatsu0926」係日本一位母親為兒子「四月」而開設。她平日都會在該帳號分享為個仔拍攝的可愛寫真，有實景又有合成（技術都幾好），風格陽光愉快開朗。

這位廿四孝媽媽似乎也是《鬼滅》擁躉，幫四月囝囝裝扮成主角炭治郎、伊之助和善逸，更用合成技術炮製出呼吸法水之呼吸、雷之呼吸和獸之呼吸磅礡場面，還有大正浪漫場景。一齊睇下：

👇👇👇鬼滅小子萌Cos迷你版炭治郎善逸伊之助👇👇👇

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四月還拍有超大量吉卜力動畫主題相，得意之外只能話阿媽改圖執相真係有一手。想睇更多可移玉至其IG細睇。

資料來源：Instagram@shigatsu0926

同場加映：伊織萌@TGS 2020神還原Cosplay鍊金術士萊莎

【TGS 2020 Cosplay】萊莎的鍊金工房2是今年末較受關注的日系遊戲，而在TGS的直播中官方就請來了知名伊織萌來Cosplay主角萊莎作宣導，只能說由伊織萌來Cos萊莎實在是天作之合，完全是神還原！

身材姣好的伊織萌Cosplay萊莎有可能是今個TGS最吸引的直播內容，到直播後段更在直播中當眾脫衣！二話不說立即上圖：

👇👇👇按圖放大伊織萌神Cosplay萊莎👇👇👇

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以上伊織萌Cos萊莎靚相佔全部一半都無！想大飽眼福？請睇完整全文：TGS 2020｜伊織萌神還原Cosplay鍊金術士萊莎超可愛 直播圖集合輯

同場再加映：Enako女僕裝神還原《Re:Zero》蕾姆

《Re:從零開始的異世界生活》（日语：Re:ゼロから始める異世界生活）第2季動畫中，蕾姆醬中魔咒長期昏迷，不少「蕾姆老公」都是邊看邊難過。

（香港01美術部製圖）

在現實世界中，知名Coser Enako （えなこ）穿上超可愛絕對領域女僕裝，為系列最新手機遊戲《Re:Zero Lost in Memories》拍網上廣告片，以解一眾「老公」單思之苦。

👇えなこ超正蕾姆裝拍《Re:ゼロ》手遊網絡廣告片👇

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以上Enako cos蕾姆靚相一半都無未入戲玉！想大飽眼福？請睇完整全文：Enako拍手遊《Re:Zero Lost in Memories》廣告 女僕裝神還原蕾姆