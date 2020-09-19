Enako拍手遊《Re:Zero Lost in Memories》廣告 女僕裝神還原蕾姆

遊戲動漫
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《Re:從零開始的異世界生活》（日语：Re:ゼロから始める異世界生活）第2季動畫中，蕾姆醬中魔咒長期昏迷，不少「蕾姆老公」都是邊看邊難過。在現實世界中，知名Coser Enako （えなこ）穿上超可愛絕對領域女僕裝，為系列最新手機遊戲《Re:Zero Lost in Memories》拍網上廣告片，以解一眾「老公」單思之苦。

👇えなこ超正蕾姆裝拍《Re:ゼロ》手遊網絡廣告片👇

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👇《Re:從零開始的異世界生活 Lost in Memories》玩咩？👇

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日本 Cosplay界女神 Enako (えなこ)，Twitter 有110萬／IG 124萬人追蹤的她，7月21日發帖反擊網民指她寢營業（即出賣肉體，與客戶開房換取工作機會）的不實指控。

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同場加映：伊織萌《男兒當隻揪》系列拍性感Cosplay封面

人氣 cosplayer 伊織萌 （伊織もえ）近日cosplay《CROWS 漂撇男子漢 》男主角坊屋春道，穿起橫須賀外套拍攝性感cosplay寫真

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同場加映：😍伊織もえCos高達女兵 主持Gundam直播😍

高達模型誕生40周年，人氣Coser 伊織萌（伊織もえ）近日穿上《高達》聯邦軍裝扮馬茜，為「Gundam 40周年一番抽」YouTube直播做主持。

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想睇完全版 請點擊：伊織萌Cos《高達》聯邦軍女兵　主持Gundam模型40周年一番抽直播

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