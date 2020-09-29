【Pokemon 寶可夢／寵物小精靈】劍/盾進行 Nintendo Direct 發布 DLC「冠之雪原」的新情報及發售日。不過壓軸的東西卻是一段由 BONES 製作、BUMP OF CHICKEN 唱主題曲的神級 Special MV，超靚超多彩蛋，由細玩到大的玩家相信都會受感動。

👇👇Pokémon Special Music Video 「GOTCHA！」（可打開中文字幕歌詞）👇👇

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最大彩蛋：補完鐵道上的四個男生

MV 內最大的彩蛋便是開場及閉幕時，有四個男仔在鐵道走路的畫面。其實就是每集調查電視時的小彩蛋，取自電影《Stand By Me》一幕。曾經也有人用 JOJO 來搞笑，沒想到竟然在今次的 MV 中補完。

👇《Pokemon 劍/盾》冠之雪原及帽子比卡超新情報👇

除了精彩MV之外也公布《Pokemon 劍/盾》第2彈DLC「冠之雪原」的新情報、8種帽子的比卡超（皮卡丘/Pikachu）、Pokemon GO 及 Pokemon Home 的連動。

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👇同場加映：日本網民評《MHR》「怨虎龍」設計差👇

【Monster Hunter Rise】（魔物獵人崛起／MHR）新一集「芒亨」早前突如其來的公布，Switch機主及老獵人當然興奮萬分。不過今集的封面龍「怨虎龍」近日卻被日網民批評，被指是MH封面龍歷來最差的設計：

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回味歷代封面龍：Monster Hunter Rise怨虎龍變怨婦了？日網民批新封面龍設計超差