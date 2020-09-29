動物之森｜日本神人設計歷代Pokemon圖鑑　890隻精靈DIY全還原

【動物之森／集合啦！動物森友會／Animal Crossing: New Horizons Pokemon圖鑑還原890隻精靈寶可夢】Nintendo Switch《動森》熱潮持續，遊戲自由度高，玩家分享大量原創設計素材，也就變成一個二次創作勝地。有日本玩家近日宣布，達成在《動森》的「我的設計」園地製作Pokemon歷代全部890隻圖鑑的史詩成就。

日本玩家「harumoca」（Twitter@haru15506700）算好心機，耗費近半年時間利用《動森》的「我的設計」製作Pokemon超級大圖鑑。9月26日宣佈成就終於達成，利用此DIY功能還原全部總數890隻Pokemon，真係少點恆心、毅力與愛都做不到。

890隻Pokemon精靈全員集結《動森》島嶼，神人玩家harumoca成功到開香檳。（Twitter@haru15506700）

由於每個《動森》玩家帳戶的「我的設計」繪圖數量上限為120幅，所以要前後開設8個戶口（簡單講就係8個島，可想而知有幾誇張）來完成共890隻Pokemon的設計圖。一共24頁的密集精靈縮圖拍埋一齊睇（下面第7張圖起），不得不說場面墟冚到恐怖。不信即睇：

👇👇👇動森玩家神還原歷代890隻Pokemon👇👇👇

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更厲害的是根據自我介紹，這位超級神人玩家還未滿18歲，只能欽佩地講句英雄出少年，年紀少少竟能完成如此浩大的工程。

harumoca第一隻畫的Pokemon相信是雷超，跟現在全員集合相比真係恍如隔世。（Twitter@haru15506700）

點都好，作者都好大方分享了各隻Pokemon圖的下載Code。有興趣玩玩的讀者，可以瀏覽一少部份的密碼卡：

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資料來源：Twitter@haru15506700、今までにつくったマイデザイン

同場加映：動森玩家神還原歷代幪面超人皮套

來自世界各地的幪面超人擁躉在《動森》也提供了大量DIY服裝，還原昭和、平成和令和歷代超人的皮套，係Fans就不妨下載來玩玩！

日本雜誌《關西Walker》一位編輯「あゆ」（Twitter@deme51）日前分享了她以昭和與少量平成幪面超人（如電王 Den-O和W）為主題的《動森》DIY創作服飾。以下這些以圓帽和連身裙還原的超人皮套，你又認得出幾位？

👇👇👇動森玩家DIY昭和幪面超人圓帽和連身裙👇👇👇

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想睇更多勁人超人神人玩動森整皮套？請睇完整全文：動物之森｜歷代幪面超人服飾大熱 橫跨昭和平成令和｜附作者Code