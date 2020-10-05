PS5日媒優先試玩　10個玩家要知的重點　「O」掣再唔係確定掣？

【PS5 實機】早前日本Sony舉行了優先試玩PS5活動，邀請了多家日本傳媒及Youtuber參加，而相關報導則在昨日（10月4日）解禁，自然出現不少注目情報及要點，以下整理10個PS5你需要知道的重點。

是次試玩會有Fami通、4Gamer、Dengeki Online、AV Watch等多家日本遊戲 / 科技媒體參加，綜合各家媒體報導後總結出10個PS5重點留意細節：

👇按👇👇圖放大PS5實機試玩重點感想👇👇👇

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綜合各傳媒的評價均對PS5表現非常滿意，唯一且最大的問題是「買不到」，希望Sony快點增產吧。

更多PS5實機&手掣照片：

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另外是Sony除了傳媒外亦邀請了不少日本人氣Youtuber參加體驗會，包括《鬼滅之刃》主角炭治郎的聲優花江夏樹、以及主攻遊戲直播、特別是懷舊和高難度遊戲的虛擬Youtuber（vtuber）鈴原るる等，有興趣的話可以去看看他們上傳的PS5體驗影片。

花江夏樹

鈴原るる

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PS5 PlayStation 5 將於11月12日起發售（香港區11月19日發售），《蜘蛛俠2》、《Demon’s Souls》、《Godfall》、《COD Black Ops Cold War》、《DMC5 SP》PlayStation 5 究竟有幾多款首發 跟機game 11月12日同步推出？即睇！

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