死亡筆記｜日本女生抄足夜神月6個細微習慣　竟考入日本最強大學?

【日本女生跟足《死亡記筆》 Death Note夜神月作息時間表成功考上名牌大學】香港DSE考生為入三大，「鋤Paper」和補習算是不少人指定動作。 但有無諗過以漫畫角色為師作借鏡呢？日本一名女高中生靠着模仿《死亡記筆》男主角夜神月的生活習慣，採用他的作息時間表來培養規律的學習生活，結果竟成功考入名校慶應義塾大學！

日本有位女高中生為了更正自己臨急抱佛腳的懶散鄙習，提升讀書效率改善成績，她採用了與別不同的方法來追求理想中的進步。她決定向一些勤奮堅毅的知名人物借鏡。

《死亡筆記》夜神月身為超智天才學霸都幾講求Work Life Balance。勤於殺人也要顧好學業，每日鋤書之外都好強調要健康生活瞓得夠：「睡眠不足可是大敵」。

你無睇錯，這位JK居然是向《死亡筆記》的學霸主角「奇拿」夜神月取經！除了殺人之外，幾乎所有夜神月的作息時間同生活小習慣她都學足，甚至連自己房間的佈局和擺設都裝修成漫畫中夜神月的簡約風格，完全上身。即睇她去到幾盡：

👇👇👇日本JK學夜神月時間管理術 變學霸考入名牌大學6招👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

想不到壞事做盡的夜神月都有如此勵志的影響力呀。只能話要跟到夜神月十足十，真是少點恆心都做不到，起碼叫記者每朝6半起身絕對慘過死。點都好，這位女生成功從生活上Cosplay奇拿（殺人那部份除外）是有極大回報的，成功收窄了原來的偏差値20分，獲得慶應義塾大學取錄，都算苦盡甘來了。

同場加映：EVA 25周年21位聲優感言

（香港01美術部製圖）

【EVA新世紀福音戰士】EVA電視動畫最初於1995年10月4日首播，剛剛好已踏入了25周年。雖然電影的新劇場版Final因疫情關係再延期，但庵野與一眾聲優也在25周年留下感言，一齊看看你喜歡的角色配音說些什麼吧：

轉眼間已25年，EVA仍然大紅大紫（khara）

👇👇 EVA 25周年 庵野秀明致歉及21位聲優感言👇👇