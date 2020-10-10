【動漫歌曲】日本TBS電視台的綜藝節目「講真話排行榜」（本当のとこ教えてランキング）最近播出特別版，邀請了131位日本聲樂家成為評審團，整理出一個日本流行音樂史上唱功最強的女歌手排行榜30強，以及選出3首近年J-Pop日本流行曲當中「最難唱」的歌曲。

排行榜中自然不乏日本天后級女歌手，許多名字即使是香港人也會十分熟悉，如宇多田光、MISIA、aiko、絢香等；但有點意外的是天后級歌手濱崎步竟然榜上無名。

另外值得留意的是動漫歌手水樹奈奈亦榜上有名排在第26位，可見即使專家亦對其唱功肯定。而其實基本上入選前30名的女歌手不少都有主唱過動漫或遊戲的歌曲，更不乏燴炙人口、即使在動漫迷以外亦廣為人知的歌曲，如MISIA就有為高達《鐵血的孤兒》獻唱片尾曲《オルフェンズの涙》。

盤點30強女歌手唱過的動漫、遊戲名曲：

+ 11 + 11 + 11

另外值得一提的是同節目中還盤點了「近年最難唱的Jpop歌曲」頭三名，結果第一名由《鬼滅之刃》的主題曲、LiSA所演唱的《紅蓮華》奪得；聲樂家解釋這首歌的難度在於，歌詞非常多，先不說唱光是唸出來已很不容易」以及「速度很快同時涵蓋非常廣的音域」，簡言之就是又快歌詞又多又要常常轉高低音，的確是很不容易。

30強女歌手排行榜：

+ 24 + 24 + 24

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