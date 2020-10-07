幪面超人Gills霸氣一踢　寶可夢超萌登場　動漫一字馬Twitter爆紅

社交網絡公司來講，Twitter算是內容尺度訂得較大的一間。之前興起過《美少女戰士》Sailor Moon月野兔擷圖的二創潮，近日9月底、10月頭又無厘頭興起一股「直立一字馬」、「I字馬」、「I字平衡」熱潮，各路畫師紛紛創作不同ACG角色做出這難度極高的「非人」姿態圖。 只能說，誰是「I字馬」發起人、第一張惡搞圖的源頭已不可考。有靚畫和搞笑二創就睇吧。反正在這年頭生活想笑下、輕鬆下已不容易了。

有云「男人心一字馬，讓女人心擔驚受怕」。直立式一字馬或若「I字馬」就不分男女做起來也驚心動魄。這個超級無敵高難度動作少點訓練、腳腰力同柔軟度也做不到。Twitter在今個10月無端端興起「#i字バランス」、「#i字バランス部」的二次創作潮，一眾ACG角色，尤以大熱遊戲《Fate/Grand Order》（FGO）和《寶可夢劍／盾》的女角色為多，有萌、有香、有搞笑頂癮，福利滿滿，廢話少講即睇：

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I字馬都幾「坦蕩蕩」（當然現實世界做到的人就寥寥無幾啦），那些更養眼靚圖，便留返各位去Twitter搜尋「#I字バランス」、「#I字バランス部」吧。

同場加映：日本「痛車」大賽160架老婆車恥力對決

痛車都算係同人文化一環，改車對象由一般私家車、電單車、單車以至貨車、Van仔等「搵食車」都有。很多車主都會把鍾情的ACG美少女角色印上車身，宣示對「二次元老婆」的疼愛。坦蕩蕩無懼肉麻和側目的勇氣，當真少點「恥力」也不能維持，真正另類浪漫吧。

（香港01美術部製圖）

日本岐阜縣一年一度舉辦「天下無雙 東西最強痛車決戰（コンテスト）」邀請全國各地的車主展示自己的痛車來參戰，讓參觀者票選出「痛車之王」。此痛車大賽今年踏入第四屆，已於10月3日開始。賽事現場「垂井町朝倉運動公園」雲集160架精心打扮的痛車，有私家車、電單車同少量貨車同Van仔，作品眾多不勝枚舉。即睇幾有愛、幾靚：

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