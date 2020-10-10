VTuber虛擬動畫角色主持近年在YouTube上人氣大盛，原來7年前日本已經有位專門報導天氣的「VR天氣小姐」WEATHEROID TypeA Airi。

花名Pon子的Airi，跟她的「經理人」山岸愛梨一直保持不俗人氣，去年一次嚴重爆笑的「生放送事故」（直播出事），令二人7年來一件「寧被人知莫被人見」的秘密正式曝光，對VR角色無大興趣的網民都開始關注她們。不知是否「放送事故」呃like「食過翻尋味」，近日Pon子再次直播「炒車」，10月初被日本名嘴有吉弘行主持的搞笑節目《有吉反省會》選為「昭和平成令和Idol事件簿」TOP 3高位！