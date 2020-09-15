日劇女演員蘆名星（芦名星） 9月15日被證實死於家中，終年36歲，日本警方暫以自殺案處理。除了近年力作《忒修斯之船》，原來2005年蘆名星曾演過《幪面超人響鬼》，原來這部「拉打」已不是首次有演員成年早逝！

《響鬼》除了「不旺」演員，劇集亦成本過高、玩具滯銷，贊助商施加壓力換導演改劇本，最終成就平成拉打中公認前期看好、最終結局最爛收場的失望之作，近年男主角細川茂樹更加個人網頁大爆當年拍攝秘史，滿滿都是黑歷史！

😱《幪面超人響鬼》10大不詳事😱

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近日fb瘋傳眾志前常委周庭開槍照，動漫人睇完得啖笑，其實相中人是《幪面超人01》中的女超人刃唯阿／井桁弘惠。

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同場加映：幪面超人《聖刃》女主川津明日香不只身材好

新作《幪面超人聖刃》女主角川津明日香因為九頭身水著女星背景，爆上google trends 三甲，又一位拉打女神誕生。

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👇同場加映：幪面超人《聖刃》男主角6呎高 女主角九頭身 盤點7位拉打紅星👇

除了川津明日香《幪面超人聖刃》還有5位型格男騎士！加上7位前輩拉打，一樣咁型。

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同場加映：《半澤直樹》12個演員曾演幪面及鹹蛋超人角色 大和田都識變身？

日劇《半澤直樹2》兩輯劇集＋外傳sp，當中竟然隱藏17個演過《幪面超人》、《咸蛋超人》及其他特攝／動畫的「隱藏人」！

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