【翻版周庭／刃姐 井桁弘惠】近日facebook瘋傳眾志前常委周庭開槍照，動漫fans睇完得啖笑，因為照片中的女生，其實是《幪面超人01》幪面超人Valkyrie：刃唯阿！網民都愛稱「刃B / 刃姐」，演員井桁弘惠近期常於日本水著寫真雜誌、電視節目現身，出首前更是一名學霸。

👇👇👇《幪面超人01》刃B被指周庭之餘，更指她獲軍事支援，極度危險，看圖了解事件經過👇👇👇

有fb專頁將《幪面超人01》井桁弘惠劇照當成周庭。（劇照／fb截圖）

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👇👇井桁弘惠外在美與內在美兼備，即睇刃B靚圖+以及她的進化5步曲👇👇

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👇👇細數６位平成幪面超人：拉打女神👇👇

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新作《幪面超人聖刃》女主角川津明日香因為九頭身水著女星背景，爆上google trends 三甲，又一位拉打女神誕生。

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除了川津明日香《幪面超人聖刃》還有5位型格男騎士！加上7位前輩拉打，一樣咁型。

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