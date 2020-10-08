【PS5】次世代主機PS5將於下個月上市，昨日（10月7）Sony官方就上傳了一段官方完全拆解PS5拆機影片，展了PS5內部結構，其中有不少值得注意的細節。

拆解影片將整部PS5除了焊死的零件以外都完全分解，最值得一提的地方是PS5使用了液態金屬散熱膏來為CPU冷卻；雖然液態金屬散熱膏已非新科技，但是目前在一般電腦用家中仍然不算十分普及，價錢也比傳統散熱膏貴得多，而在遊戲主機上使用相信是業界首次。

雖然拆解影片令人驚艷，但也有人留意到一個細節，可能會令PS5的維修費用變得十分昂貴，按圖放大詳細說明：

👇👇按圖放大官方PS5拆解影片細節重點👇👇

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看完拆解影片後相信大家都對PS5的散熱能力信心大增，之前日媒優先試玩場時留意到PS5幾乎是靜音運作聽不到風扇聲，就是由強大的散熱能力達成。

Sony官方PS5拆解影片（中文字幕）：

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