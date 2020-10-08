【Fate/Grand Order】近期一位FGO的石油王級課長在Twtter出文，貼出他全5星角色「寶5」的圖片，同時間亦宣佈引退不玩了令不少玩家驚訝。究竟他課了多少，FGO又有什麼瘋狂事？

石油王課金齊角全寶5突然說引退，未知他是否開玩笑（@kazineko）

日本FGO玩家沼ねこ近日貼出全5星角色寶5圖片並宣布引退。寶5的意思就是「寶具LV」達5級，要做到就是要抽到同一角色共5次。FGO中獎機率出名伏，加上他連活動角色都全齊，可想而知其課金量有幾恐怖。

據記者經驗而言，平均抽一隻角色至「寶5」約需15萬Yen。沼ねこ有齊97個角色便花了1455萬Yen，換算港幣便是106萬元。當然這只是粗略計算，未計「無記名靈基」功能、福袋及個人運氣等。

👇👇 Fate/Grand Order FGO 8個經典/瘋狂趣事 👇👇

+ 3 + 3 + 3

👇👇同場加映：痛罵又真香？盤點原神備受爭議9件事👇👇

【原神 Genshin Impact】備受爭議的手機及多平台遊戲《原神》近日出成績表，下載數及課金都大收，證實與早前負評的討論呈「口嫌體正直」的反應，可能不少玩家都罵完之後說「真香」？