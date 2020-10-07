Switch｜Super Mario Bros.35限時下載　10隻Switch免費遊戲推介

為紀念「超級瑪利歐兄弟 35週年」，任天堂推出《Super Mario Bros.™ 35》並免費發布，讓Nintendo Switch的玩家於2021年3月31日前免費下載遊玩！除了這個免費Game，Switch E-shop 尚有不少無需付費的遊戲，而且評價不錯，絕對值得推薦！

今年超級瑪利歐兄弟 35週年，任天堂期間限定推出《Super Mario Bros.™ 35》的免費下載！

老實說，一個Switch 遊戲都要幾百元，沒有經濟能力時，這些免費遊戲簡直就是人生的救星。沒想到如今就連《Super Mario Bros.™ 35》都可以免費得到！以下10 個免費遊戲不只畫面高汁，而且好玩上癮程度高，屬於Switch迷的熱門遊戲，確實抵玩！

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Switch 免費遊戲可以於 E-shop下載，按以下4步找出免費遊戲，點選連結就即時獲得！*注意：部分的免費 NES/FC 遊戲都只限Switch Online的會員先可以暢玩囉！

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當然任天堂官方網站都可以查閱得到免費遊戲，只要在「所有發售中商品」中篩選「價格由低至高」，都會找到免費遊戲。

任天堂官方網站都可以查閱得到。

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