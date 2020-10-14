暴雪遊戲《魔獸世界》9.0暗影國度Shadowlands將於10月15日上線，《香港01》科技玩物頻道提前收到實體典藏版，為讀者開箱介紹當中內含物。記者開箱後不得不說：「值得收藏！」

今次豪華版內容物有超過200頁的全彩美術設定集、四大陣營的扣針、滑鼠墊以及原聲碟及擴張資料片的下載代碼。雖然單論物品件數好像沒之前的收藏版多，不過就每一件都極為精美，尤其是印刷美工稱得上突破天際，各種立體、燙金效果和良好的紙質，真是拿上手才知道好。

😈按圖看《魔獸世界：暗影之境》實體典藏版有幾精美👇👇👇

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另外實體典藏版當然也包括了各種遊戲中的虛擬道具，比較值得一提的是附送直升服務，新加入的玩家可馬上投入到最新資料片的內容了。

「蘊魔永恆龍鰻」坐騎：騎著由靈魄構成的超自然生物飛越天際，展開下一場冒險。 「靈魄幼龍鰻」寵物：帶著你的新夥伴一起探索彼岸的世界。 「永恆旅者的外衣」：使用永恆龍鰻來展開永恆旅者外衣的相關任務，完成任務就可以獲得全新的塑形套裝。 「怨靈之凜」武器造型：解鎖一個寒氣逼人的武器裝飾特效。怨靈之凜與其他幻象一樣，只能套用在某些特定類型的武器之上。 「永恆旅人的爐石」：返回爐石綁定位置的時候，會出現足以改變現實的造型效果。 《暗影之境》角色直升服務：你可利用角色直升服務瞬間升級，這樣就能馬上開始體驗《暗影之境》的遊戲內容了。

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