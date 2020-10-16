MHW ICEBORNE攻略：歷戰王冰咒龍防具圖鑑及性能評測 配裝方向多

【MHW ICEBORNE攻略】最後一次免費大型更新的最後一條魔物「歷戰王冰咒龍」任務已於10月16日開放，以下裝備圖鑑及性能評測。

歷戰王冰咒龍打法攻略請見另文：

MHW ICEBORNE攻略：歷戰王冰咒龍唔係咁容易 3大注意位免炒車

歷戰王冰咒龍防具雪崩gamma性能

整體來說雪崩gamma的性能其實是十分不俗，不過放了在宇宙最強的黑龍後面，就始終沒那麼亮眼了。首先套裝技方面按照歷戰王裝備慣例沒有變動，一樣是2件會心擊【屬性】、4件專用技能「寒氣鍊成」。

按圖放大歷戰王冰咒龍防具圖鑑：

+ 6 + 6 + 6

散件來說最大亮點是頭部，轉禍為福3+死裡逃生+4/4/1洞，比黑龍頭的昏厥耐性+4/4/4洞相比是毫不失色，如果自問技術夠好沒有需要抗暈，完全可以用冰咒gamma頭配黑龍4件。

套裝運用方面，這套雪崩γ可說是專為拔刀大劍（或者邪道拔刀上車重弩）而設，技能有拔刀術【技】、集中、收刀術、無傷、體力回復量UP、冰屬性攻擊強化以及冰咒龍系列象徵的轉禍為福。當然也有拔刀大劍以外的方向：

按圖放大冰咒龍gamma配裝思路

總言之冰咒龍gamma防具雖然洞數和技能數不及黑龍，但還是有相當不錯的性能和多種配裝方向，是很好玩的一套裝。

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