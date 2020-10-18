對馬戰鬼奇譚Ghost of Tsushima攻略：四大職業簡易上手心得

【對馬戰鬼奇譚Ghost of Tsushima The Legends攻略】大受好評的武士開放世界動作遊戲《對馬戰鬼》的合作模式DLC「奇譚」The Legends已正式推出，新模式完成度十分高，不論玩法還是內容量都比想像中豐富，以下為玩法解說及快速上手心得。

對馬戰鬼：奇譚的新內容和玩法系統請見另文：

對馬戰鬼奇譚Ghost of Tsushima攻略：玩法解說 6大快速上手心得

職業技能（天賦）系統

和本篇一樣每個職業都有技能樹，提升等級後花費小量資源即可解鎖技能，但要注意天賦的每一行都只能選擇一個啟動而非全部學完就有全部效果，按自己喜好或和朋友配合來選擇吧。

四大職業簡單解說、快速上手心得及天賦一覽

武士

較易上手的職業，因為有吸血和增加生命值上限的技能，在早期的生存能力已十分強，是能支撐隊伍前線的角色；而必殺技則可快速打倒一般難以處理的強敵。

+ 7 + 7 + 7

獵人

以弓箭為主要武器，相對上難上手的職業，因為連線模式中沒有專注（bullet-time），只能靠自己的射術來瞄頭，就算遊戲本身有瞄準輔助還是很不容易。但如果射術好的話，獵人就會有極高的輸出，可快速擊殺敵人。

+ 6 + 6 + 6

浪人

隊伍中的奶媽，剛解鎖時能力很弱，但只要升幾級學到補血技能之後實用性大大提高，尤其補血是生存戰中極為重要。另外浪人也是戰鬼武器特化職業，可使用多種戰鬼武器和擁有提升戰鬼武器效果的技能。

+ 13 + 13 + 13

刺客

潛行和刺殺特化的職業，在較多機會潛行刺殺的故事模式中有很好的發揮；此外在前線也能發揮不錯的支援性能，除了先「賣隊友」等隊友上前交戰時再偷偷背刺外，也能利用煙霧彈等能自製刺殺機會的招式，以及用吹箭削弱難以處理的強敵。

+ 9 + 9 + 9

同場加映：PS5首發遊戲全27款一文睇清

PS5 PlayStation 5 將於11月12日起發售（香港區11月19日發售），《蜘蛛俠2》、《Demon’s Souls》、《Godfall》、《COD Black Ops Cold War》、《DMC5 SP》PlayStation 5 究竟有幾多款首發 跟機game 11月12日同步推出？即睇！

👇👇27款確定跟機首發PS5遊戲名單👇👇

+ 22 + 22 + 22

詳細介紹請點擊：PS5首發遊戲全27款一文睇清 蜘蛛俠2／COD／Demon’s Souls水準高