外國大型動漫資訊網站myanimelist上有一個漫畫評分 / 人氣排行榜，從中見外國動漫迷和香港、日本動漫迷的口味不盡相同，頗為有趣。

myanimelist是外國最大規模的動漫資訊網站，使用人數眾多，在排行榜上的前列作品全都有超過六位數字的會員投票產生，頗具代表性。排行榜分別有「人氣排行榜」（以收藏會員數排行）和「評分排行榜」（以用戶綜合評分排行），不過要注意排行榜是以「漫畫」來排行（雖然動畫版的表現，也會對原作的人氣和評價造成影響）。

👇👇按圖放大看，外國網民票選20大人氣漫畫排行榜👇👇

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👇👇按圖放大看，外國網民票選20大漫畫評分排行榜👇👇

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最令人意外的，大概是於日本和亞太區紅透半邊天的《鬼滅之刃》，竟然在兩個榜都無法打進頭20名。另外值得一提是，由三浦健太郎所著、1989年開始連載的長篇奇幻漫畫《烙印勇士》（日文：ベルセルク、英文：Berserk，也譯作《劍風傳奇》）在人氣榜的位置高達第3名，而在綜合評分榜中更是高倨榜首，非常厲害。

其實《烙印勇士》在亞太區也有很多fans，全球累計發行量亦已超過4000萬本。不過硬派奇幻（Fantasy）類型的作品在華語圈始終屬於小眾，相對在歐美則吃香得多，《烙印勇士》在外國動漫網站叫好又叫座亦是不無道理。只是作者三浦健太郎因為身體健康出現問題，大部份時間都需要休刊，Fans們等得頸都長了。

最後就是記者個人認為，評分榜的Top20甚具參考價值，除了鐵拳浪子、魔剎等經典名作外，像是《來自深淵》、《海盜戰記》等相對較年輕又非常好看的傑作都有上榜；如果最近正愁沒有漫畫好看，可以考慮跟著評分榜Top 20全部看一遍。

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