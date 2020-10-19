【Fate/Stay Night Heaven’s Feel III】（命運停駐夜天之杯3：春櫻之歌）香港終於上映，雖然比日本及台灣遲了很久，但都無阻一眾Fate、Type-Moon Fans入場的決心，更有不少人要來回幾刷。以下提供影評，以及觀看後常見的10大Q&A，相信對未入場或已入場的觀眾都有一定參考價值。

影評（無劇透版）：最精彩的櫻 最精彩的士郎

Fate/Stay Night Heaven’s Feel III作為櫻路線的最後一章，也正正是士郎捨棄吊兒郎當，最狠下決心及最出色的一章。而電影版沒有令人失望，他出戰的畫面可以用「型到癲」來形容，亦表現出「拯救櫻」已大於與老爸「當正義的伙伴」的決心。

如果你對Saber線甚至Ubw線的士郎有點反感，大概在這一章會改觀回來。至於櫻方面的表現亦很精彩，腹黑之餘仍保留一絲人性，盡訴感受的對白清楚令觀眾理解，種種的悲劇亦令人更憐愛她。而凛的Flashback更是畫龍點晴，簡單描繪出姊妹心結再解開。

👇Fate/Stay Night Heaven’s Feel III 劇場版電影劇照👇

+ 3 + 3 + 3

戰鬥刺激之餘好感動

Ufotable的戰鬥場面有幾勁大家都知，上集HF2的Saber Alter VS Berserker已可用神級來形容。今次的戰鬥主要也有3場。士郎「型到癲」的戰鬥已令人熱血沸騰，不過Saber Alter VS Rider一幕就更為刺激精彩。

記者個人覺得，雖然沒上集那種「咖哩棒」狂轟的瘋狂，但速度感、技巧與華麗程度有過之而無不及，分鏡更是越打越精彩。而戰鬥亦有很多感人的部份，包括Rider、神父、士郎的招式… 為免劇透，詳細還是入場看吧。

👇👇各畫師 Fate HF3上映倒數賀圖👇👇

+ 3 + 3 + 3

小結影評：

Fate HF3劇場版絕對是值回票價的作品，劇情、戰鬥與感動位都是令人非常滿意。事實上都看到這裡了也沒有理由不去看完它，問題只是要不要2刷或者是看4DX版。

筆者是看4DX版的，有一次的吹風擦過很合襯，也有一部份被背刺嚇到，連場大戰時也震得渾然忘返。不過整體而言體感的比例不算很多（當然沒法與少女與戰車那種比較），個人覺得並非必要。

另外唯一缺點就是結局交代其實不夠，很易令沒有背景知識的觀眾想錯了方向。但如果補完了資料，就知道此結局也正是完滿結束。

注意！以下內容含劇透

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👇（含劇透）劇情睇唔明？Fate HF3 常見10大Q&A👇

+ 8 + 8 + 8

電影中重現的對白，知道背景後就很完滿（遊戲截圖）

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