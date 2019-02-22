《Fate Heaven's Feel II. Lost Butterfly》HF2 二章無劇透影評

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

《Fate/stay night Heaven’s Feel II. Lost Butterfly》劇場版Fate HF二章 迷失之蝶 終於上映，因為對一章時的演繹不太滿意，筆者懷著半擔心半期待的心情入場，沒想到整套戲是這樣豐滿，令筆者全場都很滿足，可說是近年必睇的劇場版電影：

Fate/stay night: Heaven's Feel是原作遊戲中的第三條線，故事最黑暗又最凄美，也是劇情量最多以及放在最後、解開聖杯戰爭謎題的一條線。故此要觀看Fate HF 2，你除了要看HF 1之外，對其餘兩條有舖陳作用的線「Fate線」及「Unlimited Blade Works線」也需要有一定認識才能細味。另外劇中亦有不少對白及畫面關係到前傳《Fate/Zero》，未看的最好亦要補一補（Netflix有齊兩線及Zero）。

本文可配合今作ED歌曲「I beg you」一起服用，歌詞絕配：

好吧入正題：片長約兩小時的HF 2，交代劇情的文戲佔了極大比重。但其描述精要、豐富又有份量，每一個畫面都美麗如畫之餘，劇情的吸引力亦是很高，單是情節發展已令人想繼續看下去，節奏亦比第一章緊湊很多。修輯了小枝節令劇情全力推進，全程沒有悶場，聲優表現出色等都令筆者很滿意。HF 2今章有兩幕極為重要的場景，一幕是關於櫻與士郎、一幕則是士郎的變化。原本也擔心動畫化時的演出，不過出來的效果實在令人感動，櫻與士郎那幕的演出實在很出色，分鏡及對白節奏掌握得很好，雖然筆者已知道劇情，但能在銀幕上看到此幕實在令人感動。一直以來，Fate/stay night兩條線的士郎理念都是「正義的伙伴」，一個正氣又老土的英雄主義老好人，而在第二章終於能看到其決定性的轉變，插入Zero的零碎畫面更令整件事比原作遊戲更加有力。

電影劇照：【點圖放大】

+20
+19
+18

打鬥方面，原本也是筆者最為擔心的地方，因為HF 1時Lancer對Assassin的高速公路打鬥，其3D與2D畫面做得很不協調，令視覺享受大打折扣。而今作的大型打鬥只有一幕Saber Alter對Berserker（Trailer都出了不算透吧？）。雖然仔細看仍能看到不少是3D製作，但其調和做得非常好，整串的戰鬥動作極爽快，畫面也是連串的驚天動地。雖然戰鬥只有一幕，但其長度、高質素及滿意程度是120分，令人想在IMAX「重刷」，亦可看到Ufotable的技術又上了一層。

黑呆毛對B叔，可以用精彩絕倫來形容，也盡顯Ufoable特效之表現

櫻在HF 2也面對重大的轉變，她夢中一幕的演繹亦是妙不可言，表達到位、峰迴路轉同時又令人更易理解。而其原作中「補魔力」的情節，即是HGAME的「啪啪啪」部份，在劇情的帶動下色氣得來又凄美。要知道電影監督須藤友德本身就是一個超級櫻廚（還有月姬的弓塚さつき），櫻如此重要的一幕定必要完美的演出，還特地做了一個像VR視角的第一身鏡頭…（當然IIB級的電影也不要期待太露骨）。

（圖文無關）

整體而言，《Fate Heaven's Feel II. Lost Butterfly》實在是令筆者極滿意之作，劇情豐富、表達出色又沒有悶場，感覺就像玩完《GOD OF WAR》或者看完一季《權力遊戲》那樣滿足。下一章將會是打得更激的決戰終章，非常令人期待。提一提在完場時記得看完Credit後的下章預告片段再走，下章已定名為「Spring Song」，也定為2020年春上映（日本）。換句話說比較有機會是原作中的True End結局「春に帰る」，應該不會是「櫻の夢」End吧。

戲中會突然提到一個名字：「基修亞・澤爾里奇・修拜因奧古」，最令觀眾「黑人問號」。那其實就是FGO玩家十分熟悉的「寶石翁」，也是遠坂家祖先遠坂永人的師傅，同時也是月姬的二十七死徒之一。

AnimeJapan2019即將舉辦！48場人氣作活動公開
【開拓動漫祭FF33】PS4《碧藍航線Crosswave》推中文版　秋季發售
月野兔 奈美 阿絲娜都不及她 NICO票選平成最美最強動漫女主角　
單身又如何　9套必看超經典少女漫畫　陪你過情人節
新春豬頭！同你細數ACG經典可愛AC「豬」
【東京景點One Piece】東京鐵塔海賊王樂園　半日玩盡三層全攻略
日本擬修法擴大《著作權法》　非法下載漫畫小說　可囚2年罰14萬
日本畫家 Rockin'Jelly Bean 情色美女海報展：女…全部都係女！
人氣組合GARNiDELiA再度來港獻技 響喜乱舞今年3月熱爆麥花臣
【魔導少年：骰子魔法】人氣動漫改編動作RPG　於1月17日推出
【高達金句王】GUNDAM馬沙名言月曆　教你活學活用融入扮工生活
銀魂x Sanrio 合作公開　定春、伊莉莎白Hello Kitty化有腳毛
聲優紅白歌合戰2019年4月開催 有機會見到老牌聲優歌手？
《學園孤島》真人電影公布劇照　Last Idol出演校園生活社高中生
【肆無忌憚】孫安佐返台後更新fb　先貼持武器照再換18禁漫畫捱轟
初音演唱會HATSUNE MIKU EXPO 2019　宣布於香港及台灣舉行
【這才是高達】《機動戰士GUNDAM NT》日本上映首周好評如潮

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！
立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。 https://heart.hk01.com/zh/project/10095

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。