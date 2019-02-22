《Fate Heaven's Feel II. Lost Butterfly》HF2 二章無劇透影評

《Fate/stay night Heaven’s Feel II. Lost Butterfly》劇場版Fate HF二章 迷失之蝶 終於上映，因為對一章時的演繹不太滿意，筆者懷著半擔心半期待的心情入場，沒想到整套戲是這樣豐滿，令筆者全場都很滿足，可說是近年必睇的劇場版電影：

Fate/stay night: Heaven's Feel是原作遊戲中的第三條線，故事最黑暗又最凄美，也是劇情量最多以及放在最後、解開聖杯戰爭謎題的一條線。故此要觀看Fate HF 2，你除了要看HF 1之外，對其餘兩條有舖陳作用的線「Fate線」及「Unlimited Blade Works線」也需要有一定認識才能細味。另外劇中亦有不少對白及畫面關係到前傳《Fate/Zero》，未看的最好亦要補一補（Netflix有齊兩線及Zero）。

本文可配合今作ED歌曲「I beg you」一起服用，歌詞絕配：

好吧入正題：片長約兩小時的HF 2，交代劇情的文戲佔了極大比重。但其描述精要、豐富又有份量，每一個畫面都美麗如畫之餘，劇情的吸引力亦是很高，單是情節發展已令人想繼續看下去，節奏亦比第一章緊湊很多。修輯了小枝節令劇情全力推進，全程沒有悶場，聲優表現出色等都令筆者很滿意。HF 2今章有兩幕極為重要的場景，一幕是關於櫻與士郎、一幕則是士郎的變化。原本也擔心動畫化時的演出，不過出來的效果實在令人感動，櫻與士郎那幕的演出實在很出色，分鏡及對白節奏掌握得很好，雖然筆者已知道劇情，但能在銀幕上看到此幕實在令人感動。一直以來，Fate/stay night兩條線的士郎理念都是「正義的伙伴」，一個正氣又老土的英雄主義老好人，而在第二章終於能看到其決定性的轉變，插入Zero的零碎畫面更令整件事比原作遊戲更加有力。

電影劇照：【點圖放大】

+ 20 + 19 + 18

打鬥方面，原本也是筆者最為擔心的地方，因為HF 1時Lancer對Assassin的高速公路打鬥，其3D與2D畫面做得很不協調，令視覺享受大打折扣。而今作的大型打鬥只有一幕Saber Alter對Berserker（Trailer都出了不算透吧？）。雖然仔細看仍能看到不少是3D製作，但其調和做得非常好，整串的戰鬥動作極爽快，畫面也是連串的驚天動地。雖然戰鬥只有一幕，但其長度、高質素及滿意程度是120分，令人想在IMAX「重刷」，亦可看到Ufotable的技術又上了一層。

黑呆毛對B叔，可以用精彩絕倫來形容，也盡顯Ufoable特效之表現

櫻在HF 2也面對重大的轉變，她夢中一幕的演繹亦是妙不可言，表達到位、峰迴路轉同時又令人更易理解。而其原作中「補魔力」的情節，即是HGAME的「啪啪啪」部份，在劇情的帶動下色氣得來又凄美。要知道電影監督須藤友德本身就是一個超級櫻廚（還有月姬的弓塚さつき），櫻如此重要的一幕定必要完美的演出，還特地做了一個像VR視角的第一身鏡頭…（當然IIB級的電影也不要期待太露骨）。

（圖文無關）

整體而言，《Fate Heaven's Feel II. Lost Butterfly》實在是令筆者極滿意之作，劇情豐富、表達出色又沒有悶場，感覺就像玩完《GOD OF WAR》或者看完一季《權力遊戲》那樣滿足。下一章將會是打得更激的決戰終章，非常令人期待。提一提在完場時記得看完Credit後的下章預告片段再走，下章已定名為「Spring Song」，也定為2020年春上映（日本）。換句話說比較有機會是原作中的True End結局「春に帰る」，應該不會是「櫻の夢」End吧。

戲中會突然提到一個名字：「基修亞・澤爾里奇・修拜因奧古」，最令觀眾「黑人問號」。那其實就是FGO玩家十分熟悉的「寶石翁」，也是遠坂家祖先遠坂永人的師傅，同時也是月姬的二十七死徒之一。

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