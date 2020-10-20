iPhone 12 隻藍色，令人想起《Z高達》內的「Titans」泰坦斯部隊專屬藍色！近日一班鍾情《Z》內這支極權軍隊的Cosplayer組成了「有限公司 Psycho建設」（有限会社サイコ建設），更在Twitter公開了大批勁圖。他們在影樓內扮成尊尼、斯洛哥、阿科等泰坦斯角色，以及加布蘭、The-O、「郭羨妮」等6部MS以及超巨型MA重高達，場面超震撼。

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利申：設計圖片非官方合作

場面何其壯觀！（#有限会社サイコ建設 圖片）

軍事組織「Titans 泰坦斯」以深藍到近乎黑色為主色，是《機動戰士Z高達》主角嘉美尤的最大敵人，他們擁有極權，人多錢多，生產了無數強勁的MS機體，難怪壞事做盡都有一批支持者。「有限会社サイコ建設」正是非常有組織的Titans的fans，甚麼有員工證（笑）

他們一行人分組開工，製作7組機動戰士+駕駛員Cosplay服，精細服裝內置LED燈及變型機關，重頭作Psycho Gundam重高達幾乎3米高，需要3、4個隊友協助著裝！而扮演女角阿科、莎娜、露莎美的女生亦非常漂亮，靚人靚人相自10月14日開始陸續在twitter上公開，即睇有幾正！

NRX-044 阿斯曼

+ 11 + 11 + 11

ORX-005 桀布蘭

+ 7 + 7 + 7

NRX-055-2 獵犬

+ 4 + 4 + 4

MRX-009 重高達

+ 7 + 7 + 7

RX-110 郭羨妮

+ 6 + 6 + 6

RX-139 漢布拉比 ＆ PMX-003 鐵奧

+ 2 + 2 + 2

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