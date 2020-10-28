【PS4/PC 看門狗自由軍團】經過沒太多大作較為靜局的9、10月後，來到10月尾機迷們是時候準備迎接一波遊戲潮了，首先有10月29日推出的《Watch Dogs Legion》，以下介紹早中期極為實用的拎阿爾比恩制服取得方法。

在遊戲中玩家不能取得一件「制服」來給特務穿上，相對地有些特務作為本身固有技能可以使用指定制服（例如地盤佬就有地盤反光衫）。穿上制服後在由該勢力控制的紅區中可大大減低敵人察覺自己的速度（有點像對馬戰鬼中穿上蒙古將軍服在蒙古營地行走一樣）；而遊戲中有很多地區都是由阿爾比恩控制，因此只要招募一個阿爾比恩的成員，就可在多個紅區中大搖大擺輕鬆過關。

按圖放大阿爾比恩制服特工取得方法👇👇

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