【PS4/PC 看門狗自由軍團】經過沒太多大作較為靜局的9、10月後，來到10月尾機迷們是時候準備迎接一波遊戲潮了，首先有10月29日推出的《Watch Dogs Legion》，以下介紹遊戲中極有型、類似殺神特工John Wick風格的成員「職業殺手」入手法。

雖然本作中所有可成為同伴的NPC（市民）都是隨機生成，但每個NPC都有個類似職業的定位，例如建築工人、駭客等等。而其中「職業殺手」就擁有「槍鬥術」技能，可使出類似《殺神特工》John Wick般結合體術、投摔和槍械射擊的近身攻擊招數，華麗又有型。

雖然有職業但NPC本身是隨機生成的，記者得到的是一位女殺手，沒法做真‧John Wick了

想找職業殺手加入隊伍，不需要滿大街到處找（怕也很難找），只要解放遊戲中的特定地區就會有職業殺手入隊。

按圖放大職業殺手特務取得方法👇👇

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