日劇《如果 30 歲還是處男，似乎就能成為魔法師》由漫畫改篇，一開播就在日本爆紅，人氣追得上《半澤直樹 2》和《MIU404》。劇名之有趣，令話題性飆高，深深吸引一眾ACG宅男的題材，想不到竟然是腐女們的至愛BL！戲迷煲劇之前，有10件事必需知道！

日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》是一部愛情喜劇，自10 月 8 日開播就好評不斷，第一集播出時就獲得了 9.1 高分評價，第二集更是來到 9.3。浪漫度比起另一部BL日劇《大叔的愛》來得高很多。

日劇《如果 30 歲還是處男，似乎就能成為魔法師》一開播就人氣極高！（日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》海報）

故事講述男主角安達清（赤楚衛二 飾）是一名普通職員，就這樣平凡地渡過人生，到了30歲的生日。30歲的他依然是一名處男，從未有過性經驗，保留著童貞，沒想到因此覺醒了魔法技能，可以聽到別人的心聲，擁有讀心能力，成為真正的魔法師。正因為讀心能力，安達清意外發現完美型男的男同事黑澤優一（町田啟太 飾）竟然暗戀自己！

安達清（赤楚衛二 飾）跟黑澤優一（町田啟太 飾）同居，兼穿對方睡衣？（日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》劇照）

兩位主角的顏值逆天，成功擄獲女生們的心！但對於從未接觸BL的女生，或許不太了解處男魔法師的慨念，又或者未明白什麼是BL，所以煲劇前必先要注意以下的10件事囉！

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老實說，這部劇真人化之後不失原作的味道，亦將少女漫畫的情節一一呈現！

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