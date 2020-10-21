最高超的P圖技術，就是修了圖都可以完全看不出來！之前日本綜藝節目《松子不知道的世界》請來兩位JK女高中生網紅ひかりんちょ及久留栖るな，她們分享8個修圖技巧，以打造出自然美的照片！

ひかりんちょ及久留栖るな是充滿人氣的美妝YouTuber。(《松子不知道的世界》節目截圖)

其實日本女高中生都會爭妍鬥麗，而充滿小機心的女生們更加收藏不少修圖秒技！久留栖坦言自己App有21個修圖App，又表示很多人為方便自拍而豎着拍照，不過橫著拍照可以拍攝更多的背景，而且視線相對較為自然。

橫拍時視線會更好控制。(《松子不知道的世界》節目截圖)

《松子不知道的世界》節目中，ひかりんちょ及久留栖るな不單只親身示範如何修圖修到最自然，更分享拍照時值得注意的地方和小秘技！只要學識這8招自然修圖術，即使要執走路人或者美化天空都可以一下子就做得到！

👇👇👇8招自然修圖術【點圖放大睇】👇👇👇

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相信女生們都會想將自拍修圖到最自然，其實節目中ひかりんちょ及久留栖るな都提及過女生必備的修圖免費App，到底哪個最受日本女生歡迎？修圖達人快點看看吧！

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Apple iPhone 12／12 mini／12 Pro及12 Pro Max發布後，到底哪款最合適女生？綜合《香港01》編採部多位Lifestyle女記者意見，大多數人都表示會選iPhone 12 Mini。

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