【PS5 / Dual Sense】日前香港Sony舉行PS5傳媒試玩會，可以玩到PS5實機以及數款遊戲，以下馬上為大家送上PS5手掣「Dual Sense」的完全試玩報告。

Dual Sense手感及和Dual Shock 4的分別(按圖放大說明)：

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Adaptive Trigger（自適應扳機）效果(按圖放大說明)：

超強Haptic Feedback觸覺式回饋 唔拎上手唔知有咁勁

Dual Sense的最大賣點，就是其超強的「觸覺式回饋」（Haptic Feedback）震動功能，說是可以用震動來模仿不同材質及環境的效果。

真係咁犀利？真係咁犀利。唔拎上手都唔信咁勁！按圖放大說明：

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總結：雖然事前已有很高期待，但仍然為之驚艷

記者在參加香港試玩會之前，已看過外國和日本的報道，對於Dual Sense手掣的震動功能已有很高期待，但實際拿上手時仍然為之驚艷。始終不論記者寫得再多再生動，「震動」這回事還是要自己拿上手體驗才最直接，只可以和大家講，一定不會失望。

雖然打機主要是看畫面，但始終都要用手拿著手掣來玩，在手掣的表現上下了這麼多功夫，對遊玩體驗也確實有很不錯的提升。記者期待遊戲開發團隊們如何利用Dual Sense的功能，在接下來的PS5遊戲中帶來更多精彩體驗！

通過這種震動，你的確可以感受到不同的材質。想深一層，畢竟用手去刮/觸摸不同的物料時，除了觸感以外自然也會產生不同的「震動」，只是一般而言不會去留意震動的部份而已。

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