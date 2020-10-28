《棋魂》中國真人版已經播出，有網民發現首集內容加插了一段佐為與光仔談及97年香港回歸中國的對話，網民普遍不解劇情跟故事有何關係，有網民質疑是與劇情無關，甚至有人覺得是「生硬地」加入政治宣傳內容。

（預告截圖／設計對白）

👇👇👇👇點擊圖片放大看，小光說了一句什麼話被網民批評超違和👇👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

👇👇👇👇劇情加插時事潮物反映年代內容，包括小光玩老翻四驅車，以及聽老翻CD👇👇👇👇

如果要解釋為何加插97元素，記者看畢8集內容，有以下睇法：

+ 8 + 8 + 8

同場加映：網民票選10位最適合演《鬼滅之刃》炭治郎男星👇👇

+ 9 + 9 + 9

TOP5名單在此：鬼滅之刃｜真人炭治郎由誰演？日本網民票選Top10 佐藤健只得第3

同場加映：日本網民最想邊位演真人版《鬼滅之刃》禰豆子？👇👇

+ 9 + 9 + 9

TOP5名單在此：鬼滅｜日本網民票選最想她演禰豆子Top10 今田美櫻第6 冠軍是她

👇🏻👇🏻Netflix開拍《Resident Evil》真人劇集 13個香港演員選角建議👇🏻👇🏻

13個人選完全版在此：Netflix開拍《Resident Evil》真人劇集 13個香港演員選角建議

改篇真人版唔啱睇？不如睇Netflix + Viu 10部運動動畫👇🏻

+ 5 + 5 + 5

完全版連結：Netflix Viu 10套運動動畫推介《排球少年》延續《奪冠》青春熱血