《鬼滅之刃 無限列車篇》日本大熱，港星衛詩雅趁熱鬧cosplay 女角禰豆子；21號晚IG出圖，可愛造型即賺1萬6000 like。衛詩雅笑言自己是「彌荳子（禰豆子）家居山寨 low cost cosplay」，絲帶頭夾是借妹妹的、和服其實是有味沖涼大毛巾，而含在口中的不是竹而是九龍城街市買的茅根竹蔗條！網民大讚神還原、好可愛，有人想學炭治郎哥哥「背你一輩子」。

睇埋其他港星動漫造型 呢位明星cosplay不成仲被告侵權😂

+ 31 + 31 + 31

關智斌疑似扮「獸之呼吸」伊之助😱

詩雅更tag了同屬英皇娛樂的關智斌，叫師兄接受 #鬼滅之刃CosplayChallenge一齊玩。而差不多同期，有香港網媒報導疑似關智斌自製的「cosplay 嘴平伊之助」肌肉男P圖，媒體表示圖片來自Kenny的IG，並引述他的留言：「豬突猛進！！！中二病上身，話說我對上一次咁沉迷一部漫畫，應該已經數到去狐忍。#伊之助 #鬼滅の刃 #鬼滅之刃」但記者在10月22日下午再上Kenny的IG並未發現此post，疑似已經刪文？

網上圖片（來源：IG kennyyjr）

熊本熊Cos腩肉版炭治郎撐九州同鄉吾峠呼世晴！😂

《鬼滅》作者吾峠呼世晴為福岡人，「熊本熊 Kumamon」也配合宣傳，拍了一輯相cosplay腩肉版炭治郎撐九州同鄉，他更在fb上表示要修練「熊之呼吸」！

同場加映：禰豆子聲優鬼頭明里 真係咬住轆竹配音？👇 👇

鬼頭明里 1994 年10月16日於日本出生愛知縣，生日過後就26歲了。身高 153 公分的明里身形小巧可愛，樣子亦夠實力當女團小偶像。

+ 23 + 23 + 23

相關文章：《鬼滅之刃》禰豆子聲優鬼頭明里 真係咬住轆竹配音？｜數碼女神

同場加映：網民票選10位「最適合演炭治郎」男星👇👇

+ 9 + 9 + 9

TOP5名單在此：鬼滅之刃｜真人炭治郎由誰演？日本網民票選Top10 佐藤健只得第3

同場加映：日本網民最想邊位演真人版禰豆子？👇👇

+ 9 + 9 + 9

TOP5名單在此：鬼滅｜日本網民票選最想她演禰豆子Top10 今田美櫻第6 冠軍是她

👇同場加映：波多野暗黑胡蝶忍／痴女禰豆子cosplay👇