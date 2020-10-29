【LoL Wild Rift】League of Legends英雄聯盟的官方手機遊戲Wild Rift（英雄聯盟：激鬥峽谷）已在多個地區正式開始測試，相信不少玩家都會想玩日服，《香港01》科技玩物頻道就送上Android / iOS轉日服教學。

英雄聯盟：激鬥峽谷League of Legends Wild Rift已經在日本、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓及泰國地區展開Android / iOS雙平台公測，香港玩家如果想參戰的話，首選當然是日服；以下為Android及iOS轉日服教學，讓大家可以到日服參戰激鬥峽谷。

iOS App Store轉日服教學：

相對上比較簡單，只要使用iPhone或iPad申請一個新的apple ID，在地區選擇日本便可；課金時亦可以使用香港信用卡。按圖放大詳細步驟：

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Android Google Play轉日服教學：

和iOS一樣程序並不複雜，只是需要信用卡或有效Paypal帳戶，未有信用卡的學生可能會較難辦到。按圖放大詳細步驟：

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當然Android也有一個方法，就是在第三方平台直接下載日版遊戲的apk；不過官方平台（Google Play）以外的apk，有可能被植入惡意程式或木馬，安裝後可能造成個人資料外洩等問題，真要使用的話，請自行衡量風險。

英雄聯盟：激鬥峽谷遊戲玩法介紹：

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而Riot官方已預定在我們預計於12月初開放歐洲、中東、北非、大洋洲、俄羅斯、台灣、土耳其及越南地區的試玩，想玩台服的玩家可等到12月再戰。

英雄聯盟：激鬥峽谷日本App Store連結

英雄聯盟：激鬥峽谷日本Google Play連結

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