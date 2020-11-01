【動物森友會／動森／動物之森】攻略，北半球 11 月魚類同樣冷清，只有 4 種加入，但又多達 10 種消失，不過已比 10 月精彩得多，因為有全新的品種加入：河豚。而且河豚的出現率高，賣出價為 5000 鈴錢，回報率不俗。

👇👇《動森》11 月魚類圖鑑（北半球）／全 36 種，4 種為 11 月新加入品種，依賣出價高至低排序👇👇

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北半球 11 月新品種，河豚（遊戲截圖）

👇👇 10 種將在 12 月於北半球消失的魚類👇👇

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釣魚的基本需知：

魚類出現的地區分有：河川、池塘、懸崖上、出海口、大海、碼頭6類。當中河川、池塘及大海不難理解

懸崖上：高地瀑布附近，除了指瀑布上的水池今集也包含了第二階的地區 出海口：河川出大海的區域 碼頭：棧橋位置

必需要注意當中的碼頭及懸崖上，要刷新魚類都是非常困難。因此，想釣到目標，最直接就是準備大量的魚飼料來刷新。魚類也有著不同的出現時間帶，釣目標前要留意。

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