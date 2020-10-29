【Zelda薩爾達無雙 災厄啟示錄】任天堂舉行Nintendo Direct Mini公布了一堆新情報，當中的11月期待作Zelda無雙就有新片，更即日提供體驗版Demo下載。以下就同大家試玩介紹：

注意今次Demo是中/日版分開的，想玩中文版需轉回香港eShop下載。另外遊戲存檔可以繼承去正式版（Switch 截圖）

👇Zelda薩爾達無雙災厄啟示錄體驗版試玩 圖文報告👇

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Zelda薩爾達無雙災厄啟示錄 DEMO 試玩後感：可能是最好玩的無雙

Zelda無雙災厄啟示錄給筆者的感覺就是「實在好好玩」。遊戲巧妙地融入ZELDA:BOTW的元素成為無雙，兩者的契合度及完成度比之前的《火紋無雙》、《P5S 怪盜無雙》等還要高。

每個角色招式觸特之餘連Seeker Stone的招式都不同，而且還有很多小技，例如彈牆三角跳、滑翔技等讓玩家摸索，嘗試不同的組合玩法已非常過癮。此作基礎已很優良，要擔心的是正式版會否不耐玩，以及會否很少角色了（女版 Linkle 敲碗）。

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