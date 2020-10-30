【Pikmin 3 Deluxe 皮克敏豪華版】Switch 10月尾又有 Game 玩！來的是從 WiiU 移植及強化的 Pikmin 3豪華版。其分別就是加入了歐利瑪 Mode、圖鑑、主線雙打、Lock-On、新任務、各種操作及介面改善、首次中文化等。相信大部份 Switch 機主也未必玩過。以下就提供 10 大新手上路必學心得：

👇👇Pikmin 3 Deluxe 皮克敏豪華版 10大上手心得👇👇

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👇Zelda薩爾達無雙災厄啟示錄體驗版試玩 圖文報告👇

【Zelda薩爾達無雙 災厄啟示錄】任天堂舉行Nintendo Direct Mini公布了一堆新情報，當中的11月期待作Zelda無雙就有新片，更即日提供體驗版Demo下載。以下就同大家試玩介紹：

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詳細試玩總評：Zelda無雙災厄啟示錄體驗版 打法招式組合多 可能係最好玩無雙

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【Watch Dogs:Legion 看門狗：自由軍團】作為Ubisoft 10月尾打響頭炮的AAA大作，其駭客、反霸權的題材設定已經非常吸引。那實際好不好玩？筆者就先行取得遊戲及爆機，以下會總結8個必玩的理由，當然也會數數這遊戲的缺點。

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