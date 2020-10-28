《Cyberpunk 2077》第三度延期　官方回應能為玩家打強心針？

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

雖然日前已經已經進入「Gone Gold」（進廠壓片）的開放世界動作冒險 RPG《電馭叛客 2077》（Cyberpunk 2077），再度宣佈延期至 2020 年 12 月 10 日。

CD Projekt Red 首先表示抱歉，但目前產品最大的挑戰在於包含 PC 、跨世代主機、雲端遊戲 Stadia 版，《電馭叛客 2077》總共有 9 個版本（PC、PS4 /Pro 、PS5、Xbox One /X、Xbox Series X|S、Statdia ）要準備測試。

▼▼▼早前官方發文指已「Gone Gold」，最終仍要第三度延期▼▼▼

由於遊戲幾乎是挑戰次世代的發展性，為了全版本順利進行，需要將遊戲延後 21 天發售。雖然已經進入進場壓片階段，但不代表官方的工作因此停滯，相反的有很多改善的地方…

👇👇👇相關圖輯：點擊速看6大必玩重點精華👇👇👇

+7
+7
+7

👇👇👇《電馭叛客 2077》官方超靚Wallpaper壁紙及設計概念圖👇👇👇

+29
+29
+29

👇👇👇《電馭叛客 2077》官方超靚遊戲擷圖1👇👇👇

+44
+44
+44

👇👇👇《電馭叛客 2077》官方超靚遊戲擷圖2👇👇👇

+31
+31
+31
Cyberpunk 2077 電馭叛客兩度延期！遲過PS5出？官方咁解釋
《Cyberpunk 2077》細節公開　Motion Capture製作第一身性愛場面
《Cyberpunk 2077》連生殖器大小都可以揀！？進一步確認性愛內容
《Cyberpunk 2077》分級資料揭挑戰18禁極限　設計師：我們認真的
《Cyberpunk 2077》實機遊玩片段公開「潛腦」玩法　大量新圖曝光
《 Cyberpunk 2077 》角色紋身內藏 Radiohead 彩蛋？
Minecraft神團隊打造《Cyberpunk 2077》都市　矚目場景聖誕登場

【本文獲「gamebase」授權轉載，繼續閱讀原文按此。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。