雖然日前已經已經進入「Gone Gold」（進廠壓片）的開放世界動作冒險 RPG《電馭叛客 2077》（Cyberpunk 2077），再度宣佈延期至 2020 年 12 月 10 日。

CD Projekt Red 首先表示抱歉，但目前產品最大的挑戰在於包含 PC 、跨世代主機、雲端遊戲 Stadia 版，《電馭叛客 2077》總共有 9 個版本（PC、PS4 /Pro 、PS5、Xbox One /X、Xbox Series X|S、Statdia ）要準備測試。

▼▼▼早前官方發文指已「Gone Gold」，最終仍要第三度延期▼▼▼

由於遊戲幾乎是挑戰次世代的發展性，為了全版本順利進行，需要將遊戲延後 21 天發售。雖然已經進入進場壓片階段，但不代表官方的工作因此停滯，相反的有很多改善的地方…

👇👇👇相關圖輯：點擊速看6大必玩重點精華👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

👇👇👇《電馭叛客 2077》官方超靚Wallpaper壁紙及設計概念圖👇👇👇

+ 29 + 29 + 29

👇👇👇《電馭叛客 2077》官方超靚遊戲擷圖1👇👇👇

+ 44 + 44 + 44

👇👇👇《電馭叛客 2077》官方超靚遊戲擷圖2👇👇👇

+ 31 + 31 + 31

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

【本文獲「gamebase」授權轉載，繼續閱讀原文按此。】