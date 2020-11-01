早前同大家率先試玩 PS5，當中能夠 100% 表現到新手掣 DuelSense 機能的就非《Astro’s Playroom》莫屬。它是每台 PS5 都預載的免費遊戲。《香港01》科技玩物記者有幸同遊戲製作人 ASOBI Team 的 Nicolas Doucet 做訪問，大談他的製作史。

遊戲盡用 DuelSense 機能

Astro’s Playroom 展示了很多 PS5 新手掣 DuelSense 的功能，被問及有沒有功能尚未在遊戲中展現。Nicolas指已經盡用了各種的機能。他亦提及 DuelSense 的 Haptic Feedback 厲害之處，像是角色在沙石、金屬、草地的每一步你都可以感受到不同，甚至如果握住手掣閉上眼，玩家也能感受到每一個金幣取得、風或雨等的效果。

當然還有 Adaptive Triggers、Mic 及新的 Touch Pad 觸控，像是遊戲中模擬拉拉鏈一下已令人眼前一亮。問到 Nicolas 最滿意是遊戲中哪個效果。他表示覺得是滑冰時的那個感覺。

👇👇PS5 免費 Astro’s Playroom 遊戲畫面👇👇

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一開始已預定免費

Astro’s Playroom 是預載在每部 PS5 之中的免費遊戲，而且還有25關之多。遊戲原來一開始就預定是免費提供的。他解釋，團隊之前製作的《Astro Bot Rescue Mission》已經有不錯的成績，其實是可以繼續做商業遊戲賺錢的。不過他說團隊也很想參與這此計劃，雖然「預載在每部PS5」這個責任很大，但也是一種值得驕傲的事，所以團隊也很想去做。至於「免費遊戲會否提供太多內容了？」Nicolas笑說會問自己這個問題，不過「有說過不可以給太多嗎？沒有。」所以就去馬了。

👇用盡 DuelSense 機能的 Astro's Playroom 試玩報告👇

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超多彩蛋連 FF、Biohazard

Astro’s Playroom 遊戲內充滿著彩蛋，包括 PlayStation 的歷代硬件以及歷來曾經推出過的遊戲。問到彩蛋數目有多少時，Nicolas 說總共有 96 Puzzle Pics，其中 50 個是 PS 硬件。

遊戲彩蛋方面，Nicolas 說很多 PS 品牌的大家都很熟悉，例如 Kratos、Nathan、捉猴啦等。不過他亦明確說出「有些並不是 Sony IP」。他說不想透露太多，不過大家可以期望像 Final Fantasy 的彩蛋等，事實上我們遊玩時亦找到 Metal Gear 及 Biohazard 等。

提到 Biohazard 時 Nicolas 也同大家談論那個經典的「Loading 門」畫面。他說現在 Loading 是負面的，也快要成為過去，不過這畫面也裝載了大家的回憶。問及遊戲長度方面，Nicolas 說快速過關的話大概 4小時左右，如果要找尋收集品就要花多 6 小時左右。

👇Sackboy A Big Adventure 及 Balan Wonderworld 試玩報告👇

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L2/R2 開槍阻力可調節

筆者遊玩 Astro’s Playroom 時有一個拿機關槍的環節，按 R2 射擊時的感覺非常過癮，靈敏度很高只要很輕的壓，筆者的食指已在不斷彈跳。不過也發現 R2 要按到底的話其阻力比 DuelShock4 大了很多，可能影響到部份遊戲的快速射擊。

問到這個阻力可否調節，Nicolas 回答說是可以的，而且有幾個階段選擇。筆者亦追問今次 DuelSense 如果在 Cut Scene 時放下手掣，那手掣會否依樣震動呢？（在 Cut Scene 時放下手掣吃東西...）Nicolas 說它是一樣會震動的。之後他補充說在技術上，用 Motion Sensor 是可偵測到手掣是有被拿起或被放下了的，不過他們的團隊就沒做到這個功能（畢竟 Astro’s Playroom 不是劇情遊戲）。

👇PS5 香港先行試玩會現場相片👇

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