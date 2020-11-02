PS5與各代PlayStation主機機身、手掣大對比！《香港01》科技玩物記者早前已將港版PS5正式入手，已經作簡單開箱介紹，不過對於不少機迷仍然對新機的體積有不少疑問。今次記者就將多年來PlayStation主機珍藏一次過大晒冷，由PS1至最新PS4 Pro多款主機，與PS5作細節對比及比較。

PlayStation第一代由1994年推出至今，最新第五代PS5將於11月中正式推出。「自認」資深機迷的記者，由PS1至PS4 Pro當中推出每款主機都有入手（包括其中的Slim或平價版，可惜獨欠PS3 Slim 2），今次就決定與PS5主機來一次大晒冷，各款主機開箱對比，細睇各機與PS5主機及手掣的體積及細節，最後更發現原來其中一款舊PS主機，比PS5更重，究竟是哪一個型號呢？

記者將第1代PS至PS5開箱兼機身對比！（林勇攝）

👇👇PS5與9款歷代PlayStation主機、手掣等細節圖輯對比！原來其中一款舊主機比PS5更重！👇👇

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